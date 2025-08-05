В ЦПД попереджають про чергову кампанію дискредитації ТЦК через Телеграм

Фото: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/15198

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України (ЦПД) попереджає, що в мережі поширюється інформація про телеграм-бот "Сожги ТЦК", який закликає підпалювати Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП) з метою зриву мобілізації в Україні.

"Це частина скоординованої кампанії, мета якої — дестабілізувати ситуацію та вербувати потенційних виконавців терактів, наслідком яких стане загибель цих же виконавців від дій росіян, або кримінальна відповідальність. Такі боти використовуються для збору особистої інформації, що дозволяє ворогові здійснювати подальші маніпуляції та шантаж", - йдеться у повідомленні ЦПД у Телеграмі.

ЦПД закликає не передавати такому боту особисті дані, а також не відкривати повідомлення, що закликають поширювати подібний контент.