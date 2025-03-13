Телеком

11:51 13.03.2025

Юрчишин виступив за обмеження Telegram в Україні і вважає доцільним вивести з нього всі офіційні комунікації держави

2 хв читати
Юрчишин виступив за обмеження Telegram в Україні і вважає доцільним вивести з нього всі офіційні комунікації держави
Фото: Pixabay

Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин (фракція "Голос") виступив за обмеження Telegram в Україні і вважає доцільним вивести з нього всі офіційні комунікації держави.

"Росія вбиває українських підлітків, вербуючи їх через Телеграм. Які ще аргументи треба для його обмеження? Скільки ще смертей?" - написав Юрчишин у Facebook.

У коментарях йому зауважили, що якщо обмежити Telegram, то вербування продовжаться в інших месенджерах, зокрема у WhatsApp.

"Ні. Бо WhatsApp точно дасть інформацію, з якого джерела відбувалося вербування. Відповідно цьому можна і треба протидіяти. Анонімність ТГ не передбачає такого механізму", - відповів голова комітету.

Агентство "Інтерфакс-Україна" уточнило у Юрчишина, як саме він вважає за доцільне обмежити Телеграм і через який механізм.

"Є ряд шляхів. По-перше, відповідальність мережі за ненадання слідству даних, які б сприяли розслідуванню кримінальних злочинів. За те, за що зараз судять у Франції Дурова (засновник Telegram Павло Дуров - ІФ-У). Сприяння тероризму в Україні криміналізоване. Тому якщо ТГ не надає інформацію - треба притягати власників до відповідальності та добиватися співпраці", - заявив він.

Другим аспектом, на його думку, є прозорість мережі: "Те, що діє в ЄС. Якщо мережа не надає інформації про власників (а відповідно, може користуватися коштами країни-агресора), не створює офіс для контактування з відповідною країною, не реагує на аргументовані запити щодо порушення законів даної країни, вона підпадає під штрафи".

Юрчишин також підкреслив, що в українських реаліях доцільно було б вивести з такої мережі всі офіційні комунікації держави, що вплине на популярність Telegram.

На уточнююче запитання, чи не буде в таких обмеженнях Telegram нюансів з точки зору свободи слова, депутат відповів, що складовою свободи слова є відповідальність за поширення завідомо неправдивої інформації, тому анонімізація, яка фактично нівелює відповідальність, має бути усунена.

"Технологічно це можливо лише у співпраці з мережами. Але за умови відповідальності мереж за сприяння кримінальним злочинам цього добитися цілком можливо", - додав він.

Теги: #обмеження #телеграм #юрчишин

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:05 07.03.2025
Трамп обмежив повноваження Маска

Трамп обмежив повноваження Маска

18:15 27.02.2025
Обмеження е/е для промспоживачів в останній день зими заплановані майже на пів доби – "Укренерго"

Обмеження е/е для промспоживачів в останній день зими заплановані майже на пів доби – "Укренерго"

13:10 27.02.2025
Голова профільного комітету ініціює зустріч з Мінкультури щодо питань перетину кордону медійниками

Голова профільного комітету ініціює зустріч з Мінкультури щодо питань перетину кордону медійниками

16:22 23.02.2025
У центрі Києва в понеділок тимчасово обмежать рух транспорту

У центрі Києва в понеділок тимчасово обмежать рух транспорту

17:46 20.02.2025
Обмеження е/е для промспоживачів у п’ятницю триватимуть з 6:00 до 20:00 – "Укренерго"

Обмеження е/е для промспоживачів у п’ятницю триватимуть з 6:00 до 20:00 – "Укренерго"

09:26 17.02.2025
"Укренерго" застосовує обмеження е/е для промисловості та бізнесу в деяких регіонах через атаки РФ

"Укренерго" застосовує обмеження е/е для промисловості та бізнесу в деяких регіонах через атаки РФ

15:56 12.02.2025
РФ знайде іншу соцмережу для вербування разі заборони Телеграма - ЦПД

РФ знайде іншу соцмережу для вербування разі заборони Телеграма - ЦПД

19:38 10.02.2025
"Укренерго" у вівторок обмежуватиме в е/е промисловість та бізнес майже півдоби

"Укренерго" у вівторок обмежуватиме в е/е промисловість та бізнес майже півдоби

12:45 10.02.2025
"Укренерго" підтвердило застосування на понеділок обмежень е/е для промисловості через атаки РФ

"Укренерго" підтвердило застосування на понеділок обмежень е/е для промисловості через атаки РФ

19:58 09.02.2025
Очікуються обмеження потужності е/е для промисловості та бізнесу у понеділок

Очікуються обмеження потужності е/е для промисловості та бізнесу у понеділок

ВАЖЛИВЕ

Шмигаль: ухвалюємо важливе рішення, що є частиною набуття роумінгового "безвізу" з Євросоюзом

Сікорський про відключення Starlink для України: Якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником, ми будемо змушені шукати інших

Американська Maxar відключила Україні доступ до своїх супутникових знімків – ЗМІ

Речник МЗС: Повідомлення про те, що в Україні заблоковано доступ до соцмережі Truth Social, не відповідають дійсності

"Нова пошта" закриває останнє відділення у Покровську

ОСТАННЄ

Федоров анонсував новий проєкт "Дії" зі створення венчурних фондів для підтримки технологічних стартапів

"Нова пошта" у Чехії запустила доставку посилок у власні пункти видачі

Шмигаль: Ухвалюємо важливе рішення, що є частиною набуття роумінгового "безвізу" з Євросоюзом

Телеканал "FreeДом": 90% переглядів на YouTube-каналі забезпечується зарубіжною аудиторією

DeepSeek може випустити нову ШІ-модель у квітні, засновник не хоче продавати акції

Apple готує масштабну зміну інтерфейсів iPhone, iPad і Mac

Шмигаль: ухвалюємо важливе рішення, що є частиною набуття роумінгового "безвізу" з Євросоюзом

Маск заявив про масштабну кібератаку на соцмережу Х

"Дія" попередила про перерву у бронюванні 11 березня з 9:00 до 18:00 через техроботи

"Нова пошта" проведе аудит процесів в рамках структурної перебудови

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА