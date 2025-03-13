Юрчишин виступив за обмеження Telegram в Україні і вважає доцільним вивести з нього всі офіційні комунікації держави

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Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин (фракція "Голос") виступив за обмеження Telegram в Україні і вважає доцільним вивести з нього всі офіційні комунікації держави.

"Росія вбиває українських підлітків, вербуючи їх через Телеграм. Які ще аргументи треба для його обмеження? Скільки ще смертей?" - написав Юрчишин у Facebook.

У коментарях йому зауважили, що якщо обмежити Telegram, то вербування продовжаться в інших месенджерах, зокрема у WhatsApp.

"Ні. Бо WhatsApp точно дасть інформацію, з якого джерела відбувалося вербування. Відповідно цьому можна і треба протидіяти. Анонімність ТГ не передбачає такого механізму", - відповів голова комітету.

Агентство "Інтерфакс-Україна" уточнило у Юрчишина, як саме він вважає за доцільне обмежити Телеграм і через який механізм.

"Є ряд шляхів. По-перше, відповідальність мережі за ненадання слідству даних, які б сприяли розслідуванню кримінальних злочинів. За те, за що зараз судять у Франції Дурова (засновник Telegram Павло Дуров - ІФ-У). Сприяння тероризму в Україні криміналізоване. Тому якщо ТГ не надає інформацію - треба притягати власників до відповідальності та добиватися співпраці", - заявив він.

Другим аспектом, на його думку, є прозорість мережі: "Те, що діє в ЄС. Якщо мережа не надає інформації про власників (а відповідно, може користуватися коштами країни-агресора), не створює офіс для контактування з відповідною країною, не реагує на аргументовані запити щодо порушення законів даної країни, вона підпадає під штрафи".

Юрчишин також підкреслив, що в українських реаліях доцільно було б вивести з такої мережі всі офіційні комунікації держави, що вплине на популярність Telegram.

На уточнююче запитання, чи не буде в таких обмеженнях Telegram нюансів з точки зору свободи слова, депутат відповів, що складовою свободи слова є відповідальність за поширення завідомо неправдивої інформації, тому анонімізація, яка фактично нівелює відповідальність, має бути усунена.

"Технологічно це можливо лише у співпраці з мережами. Але за умови відповідальності мереж за сприяння кримінальним злочинам цього добитися цілком можливо", - додав він.