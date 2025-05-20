Інтерфакс-Україна
Події
05:05 20.05.2025

Центр протидії дезінформації зафіксував фейкові акаунти вищих посадовців України в месенджері Телеграм

1 хв читати

В месенджері Телеграм зафіксовано створення фальшивих акаунтів президента України та інших вищих посадових осіб, повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБОУ (ЦПД), в понеділок у телеграм-каналі.

"Центр зафіксував створення фейкових акаунтів Президента України Володимира Зеленського, першої леді Олени Зеленської, керівника ОП Андрія Єрмака, голови СБУ Василя Малюка в Телеграм", - йдеться в повідомленні ЦПД.

Зазнається, що у Президента, першої леді та керівника Офісу Президента є офіційні акаунти, які мають відповідний знак верифікації (синя пташка), а діяльність голови СБУ висвітлюється на офіційному верифікованому акаунті Служби безпеки України. Всі інші канали є фейковими.

"Зазначимо, що у деяких випадках фейкові канали створюють на базі старих пабліків криптобірж, перейменовуючи їх", - сказано в інформації ЦПД.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/14302

Теги: #підробка #телеграм #акаунти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:51 13.03.2025
Юрчишин виступив за обмеження Telegram в Україні і вважає доцільним вивести з нього всі офіційні комунікації держави

Юрчишин виступив за обмеження Telegram в Україні і вважає доцільним вивести з нього всі офіційні комунікації держави

15:56 12.02.2025
РФ знайде іншу соцмережу для вербування разі заборони Телеграма - ЦПД

РФ знайде іншу соцмережу для вербування разі заборони Телеграма - ЦПД

10:20 01.01.2025
Доступ до низки російських ЗМІ в телеграмі обмежено в Європі відповідно до законів ЄС про цифрові послуги та санкції

Доступ до низки російських ЗМІ в телеграмі обмежено в Європі відповідно до законів ЄС про цифрові послуги та санкції

18:22 09.11.2024
Телеграм у регіоні ЦСЄ є центральним хабом усіх інформоперацій - представниця Meta

Телеграм у регіоні ЦСЄ є центральним хабом усіх інформоперацій - представниця Meta

00:52 06.10.2024
Стефанчук заявив про появу в Телеграмі його фейкового акаунта

Стефанчук заявив про появу в Телеграмі його фейкового акаунта

12:50 27.09.2024
"Укрнафта" заявила про факти підробки її паливних талонів

"Укрнафта" заявила про факти підробки її паливних талонів

19:45 04.08.2024
Ворог поширює вебзастосунки, що нагадують Резерв+, для збору персональних даних українців

Ворог поширює вебзастосунки, що нагадують Резерв+, для збору персональних даних українців

10:53 29.04.2024
Шахраї викрадають акаунти WhatsApp, використовуючи несправжні петиції про присвоєння "Героя України" захисникам - Мін'юст

Шахраї викрадають акаунти WhatsApp, використовуючи несправжні петиції про присвоєння "Героя України" захисникам - Мін'юст

18:47 20.12.2023
БЕБ заявляє про викриття заводу з виробництва підробленої оливкової олії

БЕБ заявляє про викриття заводу з виробництва підробленої оливкової олії

09:16 24.08.2023
Philip Morris домоглася в суді відшкодування 1,4 млн грн за підроблення її бренду

Philip Morris домоглася в суді відшкодування 1,4 млн грн за підроблення її бренду

ВАЖЛИВЕ

Зеленський заперечує можливість виведення військ з частини території країни та погодження з ультиматумами РФ

Якщо РФ висуватиме нереалістичні умови припинення вогню, вона заслуговуватиме на додаткові санкції – Зеленський після розмови з Трампом

Зеленський після розмови з Трампом: важливо, щоб США не дистанціювалися від перемовин, бо лише Путін зацікавлений в цьому

Україна розглядає Туреччину, Ватикан або Швейцарію як майданчики для переговорів з РФ, США та ЄС – Зеленський

РФ і Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню та завершення війни – Трамп після розмови з Путіним

ОСТАННЄ

РФ формує на окупованих територіях проросійські "козацькі товариства" для контролю за населенням - ISW

Netflix отримав права на показ "Вулиці Сезам"

Трамп вважає, що Україна готова до припинення вогню, але чи робить вона достатньо для цього, він скаже за кілька тижнів

Трамп вважає, що застосування санкцій проти РФ з боку США може зашкодити мирному врегулюванню

Нетаньягу розкритикував узгоджену позицію Великої Британії, Франції та Канади щодо військової операції Ізраїлю в Газі

Дипломати та економісти вважають, що Путін переграв Трампа і Трамп спробує переконати Україну прийняти вимоги Путіна

Мерц, Мелоні, фон дер Ляєн та Стубб в цілому задоволені розмовою з Трампом про його спілкування з Путіним

ЄС ухвалить 17-й пакет санкцій у вівторок, 18-й на підході – голова МЗС Естонії

З початку доби Сили оборони відбили 156 ворожих атак - Генштаб

Трамп та Путін не обговорювали часові рамки можливого припинення вогню між Росією та України – помічник Путіна

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА