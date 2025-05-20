Центр протидії дезінформації зафіксував фейкові акаунти вищих посадовців України в месенджері Телеграм

В месенджері Телеграм зафіксовано створення фальшивих акаунтів президента України та інших вищих посадових осіб, повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБОУ (ЦПД), в понеділок у телеграм-каналі.

"Центр зафіксував створення фейкових акаунтів Президента України Володимира Зеленського, першої леді Олени Зеленської, керівника ОП Андрія Єрмака, голови СБУ Василя Малюка в Телеграм", - йдеться в повідомленні ЦПД.

Зазнається, що у Президента, першої леді та керівника Офісу Президента є офіційні акаунти, які мають відповідний знак верифікації (синя пташка), а діяльність голови СБУ висвітлюється на офіційному верифікованому акаунті Служби безпеки України. Всі інші канали є фейковими.

"Зазначимо, що у деяких випадках фейкові канали створюють на базі старих пабліків криптобірж, перейменовуючи їх", - сказано в інформації ЦПД.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/14302