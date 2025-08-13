Інтерфакс-Україна
Події
12:14 13.08.2025

"Укрзалізниця " за тиждень заблокувала 271 акаунт через спроби масового викупу квитків

2 хв читати
"Укрзалізниця " за тиждень заблокувала 271 акаунт через спроби масового викупу квитків

АТ "Укрзалізниця" ("УЗ") з 4 по 10 серпня ідентифікувала та заблокувала 271 підозрілий акаунт користувачів застосунку компанії, з якого масово скуповували квитки, з березня кількість заблокованих акаунтів досягла 3,8 тис., повідомила компанія у середу.

Згідно з повідомленням "УЗ" у Facebook, поміж іншим моніторингова система заблокувала 18 повʼязаних акаунтів, які діяли паралельно, належали одному користувачу та були створені для обходу блокування на придбання великої кількості квитків.

Також заблоковано акаунт, створений 2 серпня, який намагався 134 рази бронювати квитки на 15 хв і жодного разу не оплатив їх, та акаунт, з якого користувач придбав понад 200 квитків, намагаючись виправдати свою діяльність тим, що, мовляв, організовує поїздки для дитячих груп та допомагає обласним адміністраціям.

"Ми звернулися до відповідних установ, щоб перевірити ці твердження. Виявилося, що це брехня. Жодної взаємодії "благодійника " з офіційними установами не було — лише спроба прикритися соціальною місією", - додали в "Укрзалізниці".

Компанія нагадала, що клієнтам, які справді організовують групові поїздки, пропонується зручний сервіс для оформлення квитків: https://services.uz.gov.ua/

Зазначається, що на окремих напрямках понад 60% місць у поїздах уже зарезервовані для груп, зокрема ці місця не відкриваються у продаж за 20 днів до відправлення, адже вже призначені для подорожей дітей.

Водночас у соцмережах, де останніми тижнями було багато нарікань на дефіцит квитків, критикували сервіс "УЗ" для купівлі групових квитків, бо він дозволяє купувати лише від 10 квитків, тоді як за спроби купувати квитки на менші групи перевізник може заблокувати акаунт.

Як повідомлялося, "УЗ" у відповідь на дефіцит квитків з 25 липня поширила у тестовому режимі верифікацію через "Дія.Підпис", яка працює для міжнародних рейсів і для п'яти популярних внутрішніх поїздів. Згодом Укрзалізниця" після критики скоротила кількість таких поїздів до трьох.

Компанія зазначала водночас, що продовжує роботу над запровадженням авторизації у застосунку через BankID.

"Укрзалізниця" також повідомляла, що впродовж другого тижня серпневого пікового сезону відпусток вона перевезла у далекому сполучені 637,8 тис. пасажирів, що на 3,8% більше за аналогічний період минулого року.

Теги: #укрзалізниця #блокування #акаунти #квитки

