Інтерфакс-Україна
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12:53 29.05.2025

Угода з Tелеграм на $300 млн щодо xAI ще не підписана, підтвердили Маск і Дуров

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Угода з Tелеграм на $300 млн щодо xAI ще не підписана, підтвердили Маск і Дуров

Компанія Ілона Маска xAI ще не підписала угоду з Tелеграм, що стосується впровадження її технологій штучного інтелекту у функціонал месенджера.

"Ніякої угоди не було підписано", - написав сам Маск у соцмережі X.

Інформацію підтвердив і засновник Tелеграм Павло Дуров. "Це правда. Є принципова угода, але формальності ще не залагоджені", - написав він у тій самій соцмережі.

Як повідомив напередодні Дуров, влітку користувачі Tелеграм отримають доступ до чат-бота Grok, розробленого xAI. За його словами, таке партнерство погоджено строком на один рік. У межах угоди Tелеграм отримає $300 млн грошовими коштами і паперами xAI плюс 50% виручки від продажу передплат на сервіси xAI через Tелеграм.

Компанія xAI була заснована Маском у липні 2023 року. На початку травня ЗМІ писали, що її вартість у межах нового раунду залучення фінансування може сягнути $120 млрд.

Теги: #xai #маск #дуров #телеграм

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