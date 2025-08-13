Інтерфакс-Україна
14:58 13.08.2025

Глава OpenAI Альтман стане співзасновником конкурента Neuralink Ілона Маска - ЗМІ

Глава американської ШІ-компанії OpenAI Сем Альтман стане співзасновником розробника нейрокомп'ютерних інтерфейсів Merge Labs, який буде прямим конкурентом Neuralink Ілона Маска, пише Financial Times із посиланням на джерела.

Merge планує залучити $250 млн від OpenAI та інших інвесторів, однак переговори наразі перебувають на ранній стадії. За словами джерел, венчурний підрозділ розробника ChatGPT надасть значну частину капіталу, а вся нова компанія оцінюється в $850 млн.

Сам Альтман інвестувати не буде. Посади, що передбачає участь у повсякденній роботі компанії, у нього також не буде.

За словами низки джерел, Альтман сприятиме запуску проєкту разом із керівником компанії World Алексом Бланією. Остання займається розробкою технологій ідентифікації за рахунок сканування сітківки ока, Альтман також бере участь у цьому проєкті.

Назва Merge походить від англійського терміна, що перекладається як "злиття" і, серед іншого, використовується в Кремнієвій долині для позначення моменту об'єднання машини з людиною.

Альтман у 2017 році припускав, що це може статися вже у 2025 році.

Нейрокомп'ютерні інтерфейси призначені для обміну інформацією між мозком і комп'ютером, і компанія планує використовувати ШІ в їх розробці. Цього року Альтман зазначав, що завдяки технологічному прогресу найближчим часом можуть з'явитися нейрокомп'ютерні інтерфейси із високою пропускною здатністю.

У січні минулого року Маск повідомив, що Neuralink провела свою першу операцію з імплантації людині мозкового імплантату. Розробка його компанії надає змогу за допомогою мислення керувати телефоном або комп'ютером, а через них - практично будь-яким пристроєм, сказав тоді мільярдер.

У 2025 році Neuralink залучила $650 млн за оцінки в $9 млрд, зокрема від Sequoia Capital, Thrive Capital і Vy Capital. Альтман інвестував у Neuralink раніше.

Маск стояв біля витоків OpenAI разом з Альтманом, проте 2018 року покинув раду директорів АІ-компанії через конфлікт із ним.

Теги: #маск #конкуренція #альтман #openai

