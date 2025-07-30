OpenAI і Microsoft можуть узгодити нові умови партнерства найближчими тижнями - ЗМІ

Американська ШІ-компанія OpenAI і один з її найбільших інвесторів Microsoft Corp. можуть узгодити нові умови партнерства найближчими тижнями, передає Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

За словами низки джерел, сторони, зокрема, обговорювали можливість збереження доступу Microsoft до новітніх моделей OpenAI в разі успішного розроблення стартапом універсального штучного інтелекту (УШІ, комп'ютерна програма з інтелектом на рівні людського - ІФ-У). Чинний контракт сторін, що спливає 2030 року, передбачає втрату Microsoft окремих прав на технології OpenAI в разі розроблення УШІ.

Переговори мають регулярний характер, а глави компаній Сем Альтман і Сатья Наделла спілкувалися на липневій конференції Allen & Co. в Айдахо, зазначають деякі джерела.

Сторони також обговорюють розмір частки Microsoft в OpenAI після планованої реструктуризації стартапу. Microsoft інвестувала в нього близько $13,75 млрд.