Інтерфакс-Україна
Телеком
17:31 13.10.2025

Microsoft запустив конкурс Lingua з грантами до $50 тис. на розвиток української мови в ШІ

2 хв читати
Microsoft запустив конкурс Lingua з грантами до $50 тис. на розвиток української мови в ШІ
Фото: https://www.microsoft.com

Компанія Microsoft запустила відкритий конкурс Lingua з фінансуванням до $50 тис, який спрямований на вирішення проблеми недостатньої представленості європейських мов у штучному інтелекті (ШІ).

Згідно з повідомленням компанії, конкурс передбачає участь дослідників, неурядових організацій, культурних установ та стартапів до створення  відкритих наборів даних, які допоможуть мовам з обмеженими цифровими ресурсами, включно з українською, посилити свою присутність у ШІ.

Віцепрезидент та президент Microsoft  Бред Сміт у  своєму блозі зауважив, що більшість  вебконтенту - основного джерела навчальних даних для сучасних великих мовних моделей (LLM) – представлено англійською мовою, тож значна його частина відображає американську точку зору.

"Як визнали європейські лідери, без термінових дій цей дисбаланс - це не просто культурна проблема, а комерційна. ШІ, який не розуміє європейських мов, історії та цінностей, не може повністю обслуговувати її людей, бізнес або майбутнє ", - пояснює  Сміт.

Зазначається, що відібрані проєкти  також отримають обчислювальні кредити Azure на термін до двох років для підтримки потреб, пов'язаних з обробкою даних, технічну підтримку та можливості для співпраці з лабораторією Microsoft AI for Good Lab, EPFL та ETH Zürich. Крім того надається медіа підтримка через екосистему Microsoft AI for Good Lab та партнерські мережі.

У компанії додали, що ініціативу запущено в координації з проєктом Apertus (під керівництвом EPFL та ETH Zürich) та в консультації з Радою Європи.

Початок прийому заявок стартував 26 вересня 2025 року, а кінцевий термін – 11 листопада 2025 року (23:59 CET). Відібрані проєктів оголосять 20 січня 2026 року.

Теги: #ші #microsoft #lingua

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:28 10.10.2025
Кількість завантажень застосунку коротких ШІ-відео Sora від OpenAI сягнула мільйона менш ніж за п'ять днів

Кількість завантажень застосунку коротких ШІ-відео Sora від OpenAI сягнула мільйона менш ніж за п'ять днів

18:49 08.10.2025
Група IT-компаній FRACTAL інвестує $1млн у фінтех-стартап Finerd

Група IT-компаній FRACTAL інвестує $1млн у фінтех-стартап Finerd

14:03 29.09.2025
"Київстар " інтегрує ШІ у платформу Kyivstar Cloud для аналізу великих обсягів даних

"Київстар " інтегрує ШІ у платформу Kyivstar Cloud для аналізу великих обсягів даних

19:23 24.09.2025
OpenAI, Oracle і SoftBank анонсували ще п'ять ШІ-майданчиків для проєкту Stargate

OpenAI, Oracle і SoftBank анонсували ще п'ять ШІ-майданчиків для проєкту Stargate

19:43 23.09.2025
ШІ у "Дії" обробляє понад 85% звернень громадян

ШІ у "Дії" обробляє понад 85% звернень громадян

14:50 15.09.2025
ШІ стає інструментом для розробки вірусів – експерти

ШІ стає інструментом для розробки вірусів – експерти

14:07 12.09.2025
ЄК прийняла пропозиції Microsoft щодо Teams, які знімають побоювання в порушеннях конкуренції

ЄК прийняла пропозиції Microsoft щодо Teams, які знімають побоювання в порушеннях конкуренції

20:05 11.09.2025
Албанія стала першою країною у світі, де з'явився ШІ-міністр

Албанія стала першою країною у світі, де з'явився ШІ-міністр

13:54 27.08.2025
Переговори з Microsoft і реструктуризація OpenAI можуть затягнутися до 2026 р. - ЗМІ

Переговори з Microsoft і реструктуризація OpenAI можуть затягнутися до 2026 р. - ЗМІ

09:05 26.08.2025
Компанії Маска подали позов проти Apple і OpenAI, звинувативши їх у недобросовісній конкуренції

Компанії Маска подали позов проти Apple і OpenAI, звинувативши їх у недобросовісній конкуренції

ВАЖЛИВЕ

Міністр цифровізації Польщі: РФ напала навмисно, у нас є факти та докази

"Vodafone Україна" в І півріччі скоротив чистий прибуток на 13% за зростання виручки на 15%

"Київстар" проводить тестування супутникової технології Starlink Direct to Cell в Україні для запуску восени

"Київстар" у II кв.-2025 збільшив EBITDA на 23,5%, наростив виручку на 25,8%

Україна зможе приєднатися до зони ЄС "роумінг як вдома" з 2026 року - Єврокомісія

ОСТАННЄ

Google запускає другу навчальну когорту програми “Академія ШІ для освітян від Google”

У "Дії" з 13 жовтня тимчасово не працюватимуть дві послуги — заміна техпаспорта та перереєстрація авто

В "Дії" стартувало голосування за представника України на "Дитячому Євробаченні-2025", фінал відбудеться 12 жовтня

Свириденко: розлучення онлайн в "Дії" ніяким чином не впливає на бажання людей розлучатися

"Нова пошта" попереджає про можливі затримки доставки у Києві та області після нічної атаки

Розлучення онлайн в "Дії" не буде стимулювати сам процес розірвання шлюбу - Федоров

"Vodafone Україна" вп’яте підвищив ціну чергового викупу євробондів – до 96% номіналу

Міністерства оборони України та Німеччини домовились про довгострокове партнерство у сфері цифровізації

TSMC у III кварталі збільшила виручку на 30%

Міжнародна компанія з українським корінням BHAG виходить на ринок України з цифровими рішеннями BEEDIGIT та factory.online

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА