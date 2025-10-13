Microsoft запустив конкурс Lingua з грантами до $50 тис. на розвиток української мови в ШІ

Фото: https://www.microsoft.com

Компанія Microsoft запустила відкритий конкурс Lingua з фінансуванням до $50 тис, який спрямований на вирішення проблеми недостатньої представленості європейських мов у штучному інтелекті (ШІ).

Згідно з повідомленням компанії, конкурс передбачає участь дослідників, неурядових організацій, культурних установ та стартапів до створення відкритих наборів даних, які допоможуть мовам з обмеженими цифровими ресурсами, включно з українською, посилити свою присутність у ШІ.

Віцепрезидент та президент Microsoft Бред Сміт у своєму блозі зауважив, що більшість вебконтенту - основного джерела навчальних даних для сучасних великих мовних моделей (LLM) – представлено англійською мовою, тож значна його частина відображає американську точку зору.

"Як визнали європейські лідери, без термінових дій цей дисбаланс - це не просто культурна проблема, а комерційна. ШІ, який не розуміє європейських мов, історії та цінностей, не може повністю обслуговувати її людей, бізнес або майбутнє ", - пояснює Сміт.

Зазначається, що відібрані проєкти також отримають обчислювальні кредити Azure на термін до двох років для підтримки потреб, пов'язаних з обробкою даних, технічну підтримку та можливості для співпраці з лабораторією Microsoft AI for Good Lab, EPFL та ETH Zürich. Крім того надається медіа підтримка через екосистему Microsoft AI for Good Lab та партнерські мережі.

У компанії додали, що ініціативу запущено в координації з проєктом Apertus (під керівництвом EPFL та ETH Zürich) та в консультації з Радою Європи.

Початок прийому заявок стартував 26 вересня 2025 року, а кінцевий термін – 11 листопада 2025 року (23:59 CET). Відібрані проєктів оголосять 20 січня 2026 року.