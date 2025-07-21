У трьох районах Києві зафіксували виклик медиків - мер

У трьох районах Києва на тлі ворожої масованої комбінованої атаки викликали медиків, також зафіксовані пожежі в двох районах, повідомив мер міста Віталій Кличко.

"Виклик медиків у Дарницький та Дніпровський райони. Бригади прямують", - написав він у телеграмі.

Згодом Кличко повідомив, що в Дніпровському районі горять кіоски. Медики на місці. Постраждалих наразі не виявили.

Також виклик медиків у Шевченківський район. Там, попередньо, пожежа.

РФ проти ночі понеділка атакує Україну "шахедами" та ракетами різних типів, зокрема, аеробалістичними "Кинжалами" та "Крилатими".

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/5034