Інтерфакс-Україна
Події
04:00 21.07.2025

У трьох районах Києві зафіксували виклик медиків - мер

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У трьох районах Києва на тлі ворожої масованої комбінованої атаки викликали медиків, також зафіксовані пожежі в двох районах, повідомив мер міста Віталій Кличко.

"Виклик медиків у Дарницький та Дніпровський райони. Бригади прямують", - написав він у телеграмі.

Згодом Кличко повідомив, що в Дніпровському районі горять кіоски. Медики на місці. Постраждалих наразі не виявили.

Також виклик медиків у Шевченківський район. Там, попередньо, пожежа.

РФ проти ночі понеділка атакує Україну "шахедами" та ракетами різних типів, зокрема, аеробалістичними "Кинжалами" та "Крилатими".

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/5034

Теги: #grok #маск #анонс #сша

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