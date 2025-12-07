Інтерфакс-Україна
Події
23:40 07.12.2025

Зеленський анонсував консультації з європейськими партнерами і очікує детального звіту про переговори в США

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський анонсував початок дипломатичного тижня у вечірньому відеозверненні, записаному в поїзді у неділю.

"Вже зараз починаємо новий дипломатичний тиждень – будуть консультації з європейськими лідерами. Передусім безпекові питання, підтримка для нашої стійкості, пакети підтримки для нашого захисту. Передусім ППО, довгострокове фінансування для України. Звісно, ми будемо говорити і про спільний погляд, спільні позиції в перемовинах", - заявив Зеленський.

Також у відеозверненні президент згадав "предметні розмови з представниками Президента Сполучених Штатів Америки" і зазначив, що очікує детального звіту від секретаря РНБО і начальника Генштабу.

"Я очікую від них детальну інформацію про все, все, що було сказано американським представникам у Москві, про нюанси, які готові модифікувати американці в переговорах з нами, з "рускімі", - сказав Зеленський, принагідно подякувавши Віткоффу й Кушнеру "за готовність працювати разом 24 на 7".

"Деякі речі можна обговорити тільки особисто: Умєров і Гнатов доповідатимуть мені, також я буду говорити з лідерами Європи – у нас заплановані зустрічі в Лондоні, а також у Брюсселі", - додав Зеленський.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/17204

Теги: #переговори #анонс #тиждень #президент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:21 07.12.2025
Зеленський обговорив з Мелоні результати переговорів в США

Зеленський обговорив з Мелоні результати переговорів в США

23:04 06.12.2025
Зеленський разом з переговорниками провів бесіду з Віткоффом та Кушнером, обговорили території та гарантії безпеки

Зеленський разом з переговорниками провів бесіду з Віткоффом та Кушнером, обговорили території та гарантії безпеки

15:53 06.12.2025
Американці та українці узгодили рамки безпекових домовленостей та обговорили необхідні засоби стримування для підтримання тривалого миру – Держдеп

Американці та українці узгодили рамки безпекових домовленостей та обговорили необхідні засоби стримування для підтримання тривалого миру – Держдеп

13:31 06.12.2025
Зеленський проінформував генсека НАТО про перемовини української команди в США

Зеленський проінформував генсека НАТО про перемовини української команди в США

06:32 06.12.2025
Нацполіція Ірландії відкрила розслідування через дрони, зафіксовані під час візиту Зеленського

Нацполіція Ірландії відкрила розслідування через дрони, зафіксовані під час візиту Зеленського

01:41 06.12.2025
Узгодили рамки домовленостей у сфері безпеки та розглянули "Програму майбутнього розвитку" — Умєров про 6-ту зустріч з делегацією США

Узгодили рамки домовленостей у сфері безпеки та розглянули "Програму майбутнього розвитку" — Умєров про 6-ту зустріч з делегацією США

01:07 06.12.2025
УЗГОДИЛИ РАМКИ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ТА РОЗГЛЯНУЛИ "ПРОГРАМУ МАЙБУТНЬОГО РОЗВИТКУ" – УМЄРОВ ПРО 6-ТУ ЗУСТРІЧ З ДЕЛЕГАЦІЄЮ США

УЗГОДИЛИ РАМКИ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ТА РОЗГЛЯНУЛИ "ПРОГРАМУ МАЙБУТНЬОГО РОЗВИТКУ" – УМЄРОВ ПРО 6-ТУ ЗУСТРІЧ З ДЕЛЕГАЦІЄЮ США

01:04 06.12.2025
СПРАВЖНІЙ ПОСТУП У ДОСЯГНЕНІ МИРНИХ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД РОСІЇ – УМЄРОВ ПРО ПІДСУМКИ 6-Ї ЗУСТРІЧІ З ДЕЛЕГАЦІЄЮ США

СПРАВЖНІЙ ПОСТУП У ДОСЯГНЕНІ МИРНИХ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД РОСІЇ – УМЄРОВ ПРО ПІДСУМКИ 6-Ї ЗУСТРІЧІ З ДЕЛЕГАЦІЄЮ США

01:00 06.12.2025
УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКІ ПЕРЕГОВОРИ ПРОДОВЖАТЬСЯ У СУБОТУ – СЕКРЕТАР РНБО УМЄРОВ

УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКІ ПЕРЕГОВОРИ ПРОДОВЖАТЬСЯ У СУБОТУ – СЕКРЕТАР РНБО УМЄРОВ

16:50 05.12.2025
Переговори Умєрова та Гнатова з представниками США у Флориді тривають

Переговори Умєрова та Гнатова з представниками США у Флориді тривають

ВАЖЛИВЕ

Кабмін просить звільнити по 2 члени наглядових рад ОГТСУ, ЕКУ та "Оператора ринку", 3 – "Центренерго" та 5 – УРМ

У понеділок в Україні цілодобово діятимуть обмеження обсягом від 2,5 до 4 черг - Укренерго

Кількість загиблих від ворожих обстрілів у Харківській області зросла до трьох у неділю – прокуратура

У Харківській області двоє загиблих, 8 постраждалих через ворожі обстріли

Одна людина загинула, поранена 15-річна дитина через російські атаки дронами по Слов’янську - ДСНС

ОСТАННЄ

Сили оборони відбили з початку доби 139 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 139 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 139 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 139 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 139 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 139 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 139 ворожих атак - Генштаб

Росія ракетно-дроновим ударом знищила розподільчий центр фармдистриб’ютора "БаДМ"

Дональд Трамп-молодший заявив про можливе припинення військової підтримки України – ЗМІ

Кабмін просить звільнити по 2 члени наглядових рад ОГТСУ, ЕКУ та "Оператора ринку", 3 – "Центренерго" та 5 – УРМ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА