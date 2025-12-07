Зеленський анонсував консультації з європейськими партнерами і очікує детального звіту про переговори в США

Президент України Володимир Зеленський анонсував початок дипломатичного тижня у вечірньому відеозверненні, записаному в поїзді у неділю.

"Вже зараз починаємо новий дипломатичний тиждень – будуть консультації з європейськими лідерами. Передусім безпекові питання, підтримка для нашої стійкості, пакети підтримки для нашого захисту. Передусім ППО, довгострокове фінансування для України. Звісно, ми будемо говорити і про спільний погляд, спільні позиції в перемовинах", - заявив Зеленський.

Також у відеозверненні президент згадав "предметні розмови з представниками Президента Сполучених Штатів Америки" і зазначив, що очікує детального звіту від секретаря РНБО і начальника Генштабу.

"Я очікую від них детальну інформацію про все, все, що було сказано американським представникам у Москві, про нюанси, які готові модифікувати американці в переговорах з нами, з "рускімі", - сказав Зеленський, принагідно подякувавши Віткоффу й Кушнеру "за готовність працювати разом 24 на 7".

"Деякі речі можна обговорити тільки особисто: Умєров і Гнатов доповідатимуть мені, також я буду говорити з лідерами Європи – у нас заплановані зустрічі в Лондоні, а також у Брюсселі", - додав Зеленський.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/17204