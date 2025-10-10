Інтерфакс-Україна
Телеком
09:28 10.10.2025

Кількість завантажень застосунку коротких ШІ-відео Sora від OpenAI сягнула мільйона менш ніж за п'ять днів

1 хв читати
Кількість завантажень застосунку коротких ШІ-відео Sora від OpenAI сягнула мільйона менш ніж за п'ять днів

Кількість скачувань застосунку коротких ШІ-відео американської OpenAI - Sora - досягла 1 млн менш ніж за п'ять днів після його запуску, повідомив у соцмережі X Білл Піблз, який відповідає за напрям Sora в OpenAI.

За його словами, позначка в 1 млн завантажень була досягнута навіть швидше, ніж у випадку чат-бота ChatGPT, яким наразі щотижня користується близько 800 млн осіб.

Sora дає змогу користувачам безкоштовно генерувати відео на основі текстових запитів. Наразі застосунок доступний лише на iOS-пристроях і за запрошенням, тобто для його використання потрібен код. Попри ці обмеження, Sora піднялася на 1-е місце в магазині застосунків App Store.

"Команда посилено працює, щоб впоратися з бурхливим зростанням", - написав Піблз.

Запуск Sora викликав широку хвилю критики, головним чином у зв'язку з побоюваннями порушення авторських прав у застосунку, пише CNBC. Зокрема, на платформі можна побачити відео, що включають персонажів з анімаційних серіалів "Рік і Морті" і "Південний парк", а також є можливість згенерувати безліч подібних персонажів.

Глава OpenAI Сем Альтман минулого тижня заявив, що компанія надасть правовласникам більше контролю над генерацією персонажів.

Теги: #ші #openai

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:49 08.10.2025
Група IT-компаній FRACTAL інвестує $1млн у фінтех-стартап Finerd

Група IT-компаній FRACTAL інвестує $1млн у фінтех-стартап Finerd

14:03 29.09.2025
"Київстар " інтегрує ШІ у платформу Kyivstar Cloud для аналізу великих обсягів даних

"Київстар " інтегрує ШІ у платформу Kyivstar Cloud для аналізу великих обсягів даних

19:23 24.09.2025
OpenAI, Oracle і SoftBank анонсували ще п'ять ШІ-майданчиків для проєкту Stargate

OpenAI, Oracle і SoftBank анонсували ще п'ять ШІ-майданчиків для проєкту Stargate

19:43 23.09.2025
ШІ у "Дії" обробляє понад 85% звернень громадян

ШІ у "Дії" обробляє понад 85% звернень громадян

14:50 15.09.2025
ШІ стає інструментом для розробки вірусів – експерти

ШІ стає інструментом для розробки вірусів – експерти

20:05 11.09.2025
Албанія стала першою країною у світі, де з'явився ШІ-міністр

Албанія стала першою країною у світі, де з'явився ШІ-міністр

13:54 27.08.2025
Переговори з Microsoft і реструктуризація OpenAI можуть затягнутися до 2026 р. - ЗМІ

Переговори з Microsoft і реструктуризація OpenAI можуть затягнутися до 2026 р. - ЗМІ

09:05 26.08.2025
Компанії Маска подали позов проти Apple і OpenAI, звинувативши їх у недобросовісній конкуренції

Компанії Маска подали позов проти Apple і OpenAI, звинувативши їх у недобросовісній конкуренції

17:07 22.08.2025
TikTok може замінити сотні модераторів у Великій Британії штучним інтелектом

TikTok може замінити сотні модераторів у Великій Британії штучним інтелектом

18:17 21.08.2025
Відповіді ШІ не визнаються джерелом достовірної інформації та не можуть служити доказом у справі – суд

Відповіді ШІ не визнаються джерелом достовірної інформації та не можуть служити доказом у справі – суд

ВАЖЛИВЕ

Міністр цифровізації Польщі: РФ напала навмисно, у нас є факти та докази

"Vodafone Україна" в І півріччі скоротив чистий прибуток на 13% за зростання виручки на 15%

"Київстар" проводить тестування супутникової технології Starlink Direct to Cell в Україні для запуску восени

"Київстар" у II кв.-2025 збільшив EBITDA на 23,5%, наростив виручку на 25,8%

Україна зможе приєднатися до зони ЄС "роумінг як вдома" з 2026 року - Єврокомісія

ОСТАННЄ

"Vodafone Україна" вп’яте підвищив ціну чергового викупу євробондів – до 96% номіналу

Міністерства оборони України та Німеччини домовились про довгострокове партнерство у сфері цифровізації

TSMC у III кварталі збільшила виручку на 30%

Міжнародна компанія з українським корінням BHAG виходить на ринок України з цифровими рішеннями BEEDIGIT та factory.online

Рада має намір створити Кіберсили ЗСУ

Військові відтепер можуть залишати оцінки та відгуки на дрони у DOT-Chain Defence

У "Дії" з’явиться можливість залишити номерні знаки після перереєстрації чи заміни техпаспорта

"Дія" збільшила число користувачів з 21 до 23 млн трохи менше ніж за рік

Українські студенти можуть отримати безоплатний доступ до Gemini з підпискою Google AI Pro

Ракети компанії SpaceX за два дні вивели на орбіту 56 інтернет-супутників Starlink

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА