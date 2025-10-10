Кількість завантажень застосунку коротких ШІ-відео Sora від OpenAI сягнула мільйона менш ніж за п'ять днів

Кількість скачувань застосунку коротких ШІ-відео американської OpenAI - Sora - досягла 1 млн менш ніж за п'ять днів після його запуску, повідомив у соцмережі X Білл Піблз, який відповідає за напрям Sora в OpenAI.

За його словами, позначка в 1 млн завантажень була досягнута навіть швидше, ніж у випадку чат-бота ChatGPT, яким наразі щотижня користується близько 800 млн осіб.

Sora дає змогу користувачам безкоштовно генерувати відео на основі текстових запитів. Наразі застосунок доступний лише на iOS-пристроях і за запрошенням, тобто для його використання потрібен код. Попри ці обмеження, Sora піднялася на 1-е місце в магазині застосунків App Store.

"Команда посилено працює, щоб впоратися з бурхливим зростанням", - написав Піблз.

Запуск Sora викликав широку хвилю критики, головним чином у зв'язку з побоюваннями порушення авторських прав у застосунку, пише CNBC. Зокрема, на платформі можна побачити відео, що включають персонажів з анімаційних серіалів "Рік і Морті" і "Південний парк", а також є можливість згенерувати безліч подібних персонажів.

Глава OpenAI Сем Альтман минулого тижня заявив, що компанія надасть правовласникам більше контролю над генерацією персонажів.