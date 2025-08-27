Інтерфакс-Україна
Телеком
13:54 27.08.2025

Переговори з Microsoft і реструктуризація OpenAI можуть затягнутися до 2026 р. - ЗМІ

Реструктуризація американської ШІ-компанії OpenAI може затягнутися до наступного року, пише Financial Times із посиланням на поінформовані джерела.

Для завершення реструктуризації, що відкриє шлях до виходу на біржу, компанії необхідно узгодити нові умови партнерства зі своїм найбільшим інвестором - Microsoft Corp. Їхній чинний комерційний контракт розрахований до 2030 року.

Однак сторони наразі не можуть дійти консенсусу з ключових питань, і переговори між ними можуть не завершитися до кінця року, кажуть джерела.

У разі пропуску цього терміну японська SoftBank матиме право не інвестувати обіцяні $10 млрд в OpenAI, а плани залучення додаткового капіталу розробником ChatGPT також опиняться під загрозою.

За даними джерел, Microsoft і OpenAI не можуть узгодити умови доступу софтверного гіганта до інтерфейсу програмування додатків (API) партнера.

Microsoft володіє винятковими правами на хостинг моделей OpenAI. Вони розміщуються на хмарній платформі Azure, але, як кажуть джерела, OpenAI хоче отримати можливість укласти додаткові партнерства з Google і Amazon Web Services.

За словами одного з джерел, Microsoft і OpenAI обговорюють угоду, за якою розробник ChatGPT зможе обслуговувати лише державних замовників, яких немає на Azure.

Крім того, сторони не можуть домовитися щодо доступу Microsoft до інтелектуальної власності OpenAI і того, чи буде софтверний гігант бачити, як навчаються нові моделі, чи просто зможе використовувати їх у своїх продуктах.

Головний виконавчий директор Microsoft Сатья Наделла також хоче вилучити з контракту пункт про так званий універсальний штучний інтелект (УШІ), який дає змогу OpenAI позбавити Microsoft доступу до інтелектуальної власності в разі розробки ШІ-компанією такої програми. Сторони визначають УШІ як "високоавтономну систему, що перевершує людину в більшій частині економічно цінної роботи".

OpenAI хоче зберегти пункт про УШІ у тій чи іншій формі.

За словами джерел, сторони, найімовірніше, укладуть угоду, проте переговори, напевно, затягнуться щонайменше до кінця року.

