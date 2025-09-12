Інтерфакс-Україна
Телеком
14:07 12.09.2025

ЄК прийняла пропозиції Microsoft щодо Teams, які знімають побоювання в порушеннях конкуренції

Європейська комісія (ЄК) прийняла пропозиції Microsoft Corp., зроблені компанією для усунення побоювань регулятора щодо можливих порушень правил конкуренції у зв'язку з інтеграцією застосунку Teams і програм Office.

Як зазначено в повідомленні ЄК, пропозиції Microsoft належним чином знімають побоювання регулятора, у зв'язку з чим їх виконання стане для компанії обов'язковим у Європі.

ЄК ініціювала перевірку щодо Microsoft у 2023 році у зв'язку зі скаргою з боку корпоративного месенджера Slack, що конкурує з Teams. За твердженням Slack (належить Salesforce Inc.), інтеграція Teams із програмами Office, включно з текстовим редактором Word і таблицями Excel, дає змогу Microsoft використовувати домінантне становище на ринку таких програм для отримання конкурентної переваги в сегменті корпоративних месенджерів.

Microsoft відмовилася від прив'язки Teams до Office в Європі після початку перевірки, однак регулятор визнав такі зміни недостатніми.

Відповідно до останніх пропозицій компанії, вона зробить доступними версії програмного пакета Office без Teams за зниженою ціною, а також дасть змогу клієнтам із довгостроковими ліцензіями на цей пакет перейти на версію без Teams. Крім того, Microsoft зобов'язується забезпечити сумісність ключових функцій з інструментами, що конкурують із Teams, і дасть змогу клієнтам переносити дані з сервісу, щоб спростити використання рішень конкурентів.

Microsoft доведеться дотримуватися цих зобов'язань протягом щонайменше семи років. Інакше їй може загрожувати штраф до 10% її глобальної річної виручки.

