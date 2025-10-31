ЄК зосередиться на взаємодії з Польщею, Угорщиною та Словаччиною через їх заборону агропродукції з України, до суду наразі не звертається

У Європейській комісії наразі не розглядають судові позови до Польщі, Угорщини та Словаччини через їх заборону української агропромислової продукції, але мають намір взаємодіяти з цими країнами з метою скасувати цю заборону.

Про це у п’ятницю в Брюсселі на брифінгу повідомив речник Європейської комісії Олоф Гілл.

Він нагадав, що цього тижня набула чинності оновлена Угода про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі (ПВЗВТ) між ЄС та Україною.

"Ми вважаємо, що оновлена ПВЗВТ забезпечує правильний баланс між пропонуванням життєво важливої економічної допомоги у вигляді добрих торговельних умов для України та, з іншого боку, є надійним та належним захистом наших чутливих економічних секторів тут, у ЄС, зокрема певних агропродовольчих секторів. Виходячи з цього і враховуючи, що ми вважаємо і переконані, що цей баланс було належним чином досягнуто, ми не вважаємо жодних підстав для продовження заборон на експорт у згаданих вами державах-членах. Ґрунтуючись на цьому переконанні, ми тепер будемо взаємодіяти з вищезгаданими державами-членами, щоб змусити їх скасувати ці заборони. Це єдине, на чому ми збираємося зосередитися наразі, і це наш головний пріоритет", - пояснив Гілл позицію Єврокомісії.

За його словами, ЄК розгляне "всі інші варіанти лише тоді, коли ці переговори не приведуть до бажаного результату".

Речник Єврокомісії наголосив, що оновлена угода "містить дуже надійне захисне положення, яке забезпечує більш ніж достатній захист для наших фермерів, якщо їм це знадобиться".