Єврокомісія представила нову Дорожню карту оборони, спрямовану на зміцнення оборонного потенціалу до 2030 р.

Європейська комісія та Високий представник Кая Каллас представили "Дорожню карту збереження миру – оборонної готовності до 2030 року", спрямовану на зміцнення європейського оборонного потенціалу, повідомляє Європейська комісія.

Коментуючи цю пропозицію, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що, "переходячи від планів до дій, дорожня карта пропонує чотири європейські флагмани: Європейську ініціативу з оборони від безпілотників, Східне флангове спостереження, Європейський повітряний щит та Оборонний космічний щит, що зміцнить нашу оборонну промисловість, прискорить виробництво та збереже нашу давню підтримку України".

"Нещодавні загрози показали, що Європа перебуває під загрозою. Ми повинні захистити кожного громадянина та квадратний сантиметр нашої території. І Європа повинна відповісти єдністю, солідарністю та рішучістю. Сьогоднішня оборонна дорожня карта представляє чіткий план зі спільними цілями та конкретними віхами на нашому шляху до 2030 року", - цитує фон дер Ляєн пресслужба ЄК.

В пресрелізі вказано, що Дорожня карта оборони, яка була розроблена на виконання рішення червневої Європейської Ради, визначає "чіткі цілі та віхи для подолання розривів у можливостях, прискорення інвестицій в оборону в державах-членах та спрямування прогресу ЄС до повної оборонної готовності до 2030 року, зміцнення оборони Європи також означає тверду підтримку України".

Дорожня карта оборони також пропонує чотири європейські флагмани готовності, що дозволить "діяти швидко там, де спільний підхід є найефективнішим". Такими флагманами є: Європейська ініціатива з оборони від безпілотників, Східне флангове спостереження, Європейський повітряний щит та Оборонний космічний щит. "Вони посилять здатність Європи стримувати та захищатися на суші, в повітрі, на морі, в кіберпросторі та космосі, одночасно безпосередньо сприяючи досягненню цілей можливостей НАТО", - пояснюється в пресрелізі.

Крім того, Дорожня карта оборони закликає держави-члени завершити формування коаліцій можливостей у дев’яти ключових сферах, щоб усунути критичні прогалини у можливостях шляхом спільної розробки та закупівель.

"Це протиповітряна та протиракетна оборона; стратегічні засоби забезпечення; військова мобільність; артилерійські системи; кібербезпека, штучний інтелект, електронна боротьба; ракети та боєприпаси; дрони та контрдрони; наземний бойовий процес; та морський", - конкретизується в повідомленні.

З метою усунення прогалин Дорожня карта оборони вимагає від оборонної промисловості ЄС забезпечити можливості, необхідні державам-членам, у необхідному масштабі та швидкості. "Слід використовувати весь потенціал інновацій для оборони, включаючи українські рішення. Слід забезпечити стійкість ланцюгів постачання оборонної продукції, зокрема шляхом зменшення критичної залежності від сировини та інших критично важливих ресурсів", - наголошується в повідомленні.

В ЄК зазначили, що ключовим для масштабування виробництва та стимулювання інновацій є збільшення інвестицій в оборону, що, у свою чергу, вимагає спрощення та інтеграції європейського ринку оборонного обладнання. "До 2030 року метою є створення справжнього загальноєвропейського ринку з гармонізованими правилами, які дозволять промисловості забезпечувати швидкість та обсяг поставок. Комісія відстежуватиме промислові потужності, починаючи з протиповітряної та протиракетної оборони, безпілотників та космічних систем, щоб забезпечити, щоб Європа могла задовольнити свої найнагальніші потреби", - деталізовано в пресрелізі.

Документ буде запропонований для розгляду державам-членам Європейського союзу на наступному засіданні Європейської ради, яке пройде в Брюсселі 22-23 жовтня.