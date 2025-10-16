Інтерфакс-Україна
Події
14:44 16.10.2025

Єврокомісія представила нову Дорожню карту оборони, спрямовану на зміцнення оборонного потенціалу до 2030 р.

3 хв читати
Єврокомісія представила нову Дорожню карту оборони, спрямовану на зміцнення оборонного потенціалу до 2030 р.

Європейська комісія та Високий представник Кая Каллас представили "Дорожню карту збереження миру – оборонної готовності до 2030 року", спрямовану на зміцнення європейського оборонного потенціалу, повідомляє Європейська комісія.

Коментуючи цю пропозицію, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що, "переходячи від планів до дій, дорожня карта пропонує чотири європейські флагмани: Європейську ініціативу з оборони від безпілотників, Східне флангове спостереження, Європейський повітряний щит та Оборонний космічний щит, що зміцнить нашу оборонну промисловість, прискорить виробництво та збереже нашу давню підтримку України".

"Нещодавні загрози показали, що Європа перебуває під загрозою. Ми повинні захистити кожного громадянина та квадратний сантиметр нашої території. І Європа повинна відповісти єдністю, солідарністю та рішучістю. Сьогоднішня оборонна дорожня карта представляє чіткий план зі спільними цілями та конкретними віхами на нашому шляху до 2030 року", - цитує фон дер Ляєн пресслужба ЄК.

В пресрелізі вказано, що Дорожня карта оборони, яка була розроблена на виконання рішення червневої Європейської Ради, визначає "чіткі цілі та віхи для подолання розривів у можливостях, прискорення інвестицій в оборону в державах-членах та спрямування прогресу ЄС до повної оборонної готовності до 2030 року, зміцнення оборони Європи також означає тверду підтримку України".

Дорожня карта оборони також пропонує чотири європейські флагмани готовності, що дозволить "діяти швидко там, де спільний підхід є найефективнішим". Такими флагманами є: Європейська ініціатива з оборони від безпілотників, Східне флангове спостереження, Європейський повітряний щит та Оборонний космічний щит. "Вони посилять здатність Європи стримувати та захищатися на суші, в повітрі, на морі, в кіберпросторі та космосі, одночасно безпосередньо сприяючи досягненню цілей можливостей НАТО", - пояснюється в пресрелізі.

Крім того, Дорожня карта оборони закликає держави-члени завершити формування коаліцій можливостей у дев’яти ключових сферах, щоб усунути критичні прогалини у можливостях шляхом спільної розробки та закупівель.

"Це протиповітряна та протиракетна оборона; стратегічні засоби забезпечення; військова мобільність; артилерійські системи; кібербезпека, штучний інтелект, електронна боротьба; ракети та боєприпаси; дрони та контрдрони; наземний бойовий процес; та морський", - конкретизується в повідомленні.

З метою усунення прогалин Дорожня карта оборони вимагає від оборонної промисловості ЄС забезпечити можливості, необхідні державам-членам, у необхідному масштабі та швидкості. "Слід використовувати весь потенціал інновацій для оборони, включаючи українські рішення. Слід забезпечити стійкість ланцюгів постачання оборонної продукції, зокрема шляхом зменшення критичної залежності від сировини та інших критично важливих ресурсів", - наголошується в повідомленні.

В ЄК зазначили, що ключовим для масштабування виробництва та стимулювання інновацій є збільшення інвестицій в оборону, що, у свою чергу, вимагає спрощення та інтеграції європейського ринку оборонного обладнання. "До 2030 року метою є створення справжнього загальноєвропейського ринку з гармонізованими правилами, які дозволять промисловості забезпечувати швидкість та обсяг поставок. Комісія відстежуватиме промислові потужності, починаючи з протиповітряної та протиракетної оборони, безпілотників та космічних систем, щоб забезпечити, щоб Європа могла задовольнити свої найнагальніші потреби", - деталізовано в пресрелізі.

Документ буде запропонований для розгляду державам-членам Європейського союзу на наступному засіданні Європейської ради, яке пройде в Брюсселі 22-23 жовтня.

Теги: #єк #дорожня_карта #оборона

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:31 16.10.2025
Кубілюс: Дорожня карта оборони-2030 містить обіцянку реалізувати закон про репарації для України до кінця 2025 р.

Кубілюс: Дорожня карта оборони-2030 містить обіцянку реалізувати закон про репарації для України до кінця 2025 р.

15:15 16.10.2025
Каллас: Гарантії безпеки для України є частиною Дорожньої карти оборони до 2030 р.

Каллас: Гарантії безпеки для України є частиною Дорожньої карти оборони до 2030 р.

14:47 16.10.2025
Дорожня карта оборони ЄС до 2030 р. включає Україну

Дорожня карта оборони ЄС до 2030 р. включає Україну

14:16 16.10.2025
Стефанчук: 0,25% ВВП кожної європейської держави на оборону України — це інвестиція в безпеку регіону

Стефанчук: 0,25% ВВП кожної європейської держави на оборону України — це інвестиція в безпеку регіону

09:48 15.10.2025
Союзники по НАТО обговорять подальшу підтримку України, збільшення витрат на оборону та нарощування виробництва в сфері оборони - Рютте

Союзники по НАТО обговорять подальшу підтримку України, збільшення витрат на оборону та нарощування виробництва в сфері оборони - Рютте

14:25 13.10.2025
В ЄС цього тижня буде представлена дорожня карта європейської оборони - Каллас

В ЄС цього тижня буде представлена дорожня карта європейської оборони - Каллас

21:17 10.10.2025
Данія витратить $8,5 млрд на посилення оборони через погрози Трампа щодо Гренландії

Данія витратить $8,5 млрд на посилення оборони через погрози Трампа щодо Гренландії

14:26 08.10.2025
Глава ЄК розраховує на застосування антидронової системи ЄС, аж до стеження за танкерами з нафтою РФ

Глава ЄК розраховує на застосування антидронової системи ЄС, аж до стеження за танкерами з нафтою РФ

17:35 06.10.2025
Кабмін пропонує збільшити на 324,7 млрд грн витрати на оборону в держбюджеті-2025, джерело фінансування - ERA - Свириденко

Кабмін пропонує збільшити на 324,7 млрд грн витрати на оборону в держбюджеті-2025, джерело фінансування - ERA - Свириденко

16:20 04.10.2025
Фон дер Ляєн шокована готовністю РФ нападати на мирних жителів в Україні

Фон дер Ляєн шокована готовністю РФ нападати на мирних жителів в Україні

ВАЖЛИВЕ

Ворог завдав удару по одному з навчальних підрозділів Сухопутних військ в тилу, є поранені та загиблі - ОК "Південь"

Аварійні відключення скасовано в Києві та низці областей, на Прикарпатті підтвердили введення графіків для промисловості

ПС ЗСУ: РФ атакувала 357 різними засобами, є прямі ураження 14 ракетами та 37 ударними БпЛА

Росія вшосте з початку жовтня масовано атакувала газову інфраструктуру України – СЕО "Нафтогазу"

Екстрені відключення е/е в Києві та 9 областях – "Укренерго"

ОСТАННЄ

Ексміністр транспорту РФ засуджений до 15 років позбавлення волі

Ворог завдав удару по одному з навчальних підрозділів Сухопутних військ в тилу, є поранені та загиблі - ОК "Південь"

Російський БпЛА влучив біля багатоповерхівки в Харкові - без постраждалих, уточнює мер

Окупанти вдарили дроном по багатоповерхівці у Харкові

СБУ назвала російську заяву про спецоперацію "Павутина" спробою ворога виправдати власний провал

Генштаб ЗСУ: В операції у Покровському районі втрати ворога досягли 14 тис. осіб, ЗСУ звільнили 182,8 кв. км території

Удари Росії по енергооб’єктах України підтвердили важливість децентралізації енергосистеми – посол ЄС

"Харківобленерго" підтвердило введення обмежень для промисловості з 16:00, аварійні відключення в області скасовані

Україна та Польща підписали лист про наміри щодо співпраці у сфері ОПК

Шмигаль про підсумки "Рамштайн": Партнери зробили нові внески в PURL на суму щонайменше $422 млн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА