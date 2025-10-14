Україна та ЄС ухвалили рішення про скасування частини тарифів та збільшення квот на експорт аграрної продукції

Україна та Європейський Союз у вівторок, 14 жовтня, схвалили рішення про скасування частини тарифів та збільшення квот на експорт української аграрної продукції на територію ЄС, повідомив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

"Рішення Комітету асоціації у торговельному складі 3/2025 від 14 жовтня 2025 року набере чинності через 15 днів (29 жовтня). Українські експортери матимуть можливість скористатися новим торгівельним режимом вже цього року. Рішення є двостороннім і діє безстроково", - наголосив Качка у повідомленні в Facebook.

Він додав, що наступний перегляд у бік збільшення доступу на ринок ЄС запланований на 2028 рік.