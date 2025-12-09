Євросоюз наполягає на прискоренні створення Спеціального трибуналу для розгляду російських злочинів
Європейський Союз продовжує наполягати на необхідності повної відповідальності Росії за злочини проти України і, зокрема, на якнайшвидшому завершенні створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Про це заявив єврокомісар з питань юстиції Майкл Макграт, повідомляє "Європейська правда" .
"Перш за все, позиція Європейського Союзу і надалі полягатиме в тому, що має бути повна відповідальність за злочини Росії в Україні. Це наша позиція, і вона залишиться нашою позицією", – зазначив Макграт.
Він назвав встановлення "життєво важливим", щоб "права тих, хто є жертвами злочину агресії, скоєного Росією, були відновлені, і щоб вони отримали справедливість".
"Саме тому ми будемо якнайшвидше просуватися з нашими міжнародними партнерами до офіційного заснування Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України", – повідомив він.
Макграт додав, що "наступний тиждень стане дуже важливою віхою" у цьому процесі: Євросоюз планує приєднатися до створення "трибуналу для Путіна".
"Єврокомісія готує пропозицію щодо підписання розширеної часткової угоди про Спеціальний трибунал з метою стати одним із його членів-засновників. Сьогодні я закликав держави-члени вчинити так само", – резюмував він.
Він також нагадав, що Єврокомісія вже пообіцяла надати 10 млн євро на підтримку швидкого створення Спеціального трибуналу.