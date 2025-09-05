Трамп пригрозив Євросоюзу зустрічними діями за штраф Google

Президент США Дональд Трамп пригрозив Європейському Союзу ввести аналогічні дії за те, що той оштрафував Google майже на 3 млрд євро за порушення антимонопольних правил.

"Ми не можемо допустити, щоб це сталося з блискучою та безпрецедентною американською винахідливістю, і якщо це станеться, я буду змушений розпочати провадження за розділом 301, щоб анулювати несправедливі штрафи, що стягуються з цих американських компаній-платників податків", - написав Трамп в Truth Social.

За його словами, штраф Єврокомісії доповнює численні інші штрафи та податки, накладені на Google та інші американські технологічні компанії.

"Моя адміністрація НЕ дозволить цим дискримінаційним діям тривати. Apple, наприклад, була змушена сплатити 17 мільярдів доларів штрафу, який, на мою думку, не мав стягуватися - вони повинні повернути свої гроші!", - наголосив Трамп.

Американський президент додав, що його заява слугує підтвердженням того, що Google виплатив у минулому $13 млрд США у вигляді неправдивих заяв та звинувачень на загальну суму $16,5 млрд США.

"Європейський Союз повинен НЕГАЙНО припинити цю практику щодо американських компаній!", - заявив Трамп.

Як повідомлялося, Європейська комісія оштрафувала компанію Google (входить до Alphabet Inc.) на суму у EUR 2,95 млрд, повідомляє у п'ятницю ввечері Tagesschau.

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/115153232183118149