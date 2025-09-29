Інтерфакс-Україна
Події
18:07 29.09.2025

ГУР опублікувало імена 13 російських воєнних злочинців, причетних до ракетного терору проти України

2 хв читати
ГУР опублікувало імена 13 російських воєнних злочинців, причетних до ракетного терору проти України

Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало оновлені дані щодо 13 російських воєнних злочинців, причетних до ракетного терору проти України.

"Головне управління розвідки публікує оновлені дані про тринадцять осіб з-поміж командного складу дальньої авіації повітряно-космічних сил ЗС РФ, причетних до планування та організації ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ГУР у понеділок.

Повідомляється, що "серед них: генерал-лейтенант кобилаш сєргєй івановіч – командувач військово-повітряних сил – заступник головнокомандувача повітряно-космічних сил зс рф; генерал-майор кувалдін сергєй гєннадієвіч – командувач дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил зс рф; полковник шевєль сєргєй вікторовіч – начальник штабу – перший заступник командувача дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил зс рф; • генерал-майор пчєла олєг владіміровіч – заступник командувача дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил зс рф".

Воєнна розвідка також публікує інформацію про місця проживання та реєстрації вказаних осіб, їхні номери телефонів, дані електронної пошти, індивідуальні податкові номери та номери полісів держстрахування.

"Ідентифікація осіб з-поміж командного складу повітряно-космічних сил зс рф, які відповідали за планування та організацію пусків крилатих і аеробалістичних ракет проти українських міст, – один із пріоритетних напрямів роботи ГУР. Здобуті матеріали спрямовуються до національних та міжнародних механізмів правосуддя для притягнення винних до відповідальності", - зазначається у повідомленні.

Загалом за період з 24 лютого 2022 року по 31 серпня 2025 року зафіксовано:

• 2 354 пуски ракет типу Х-555/Х-101/Х-55СМ з літаків Ту-95МС та Ту-160;

• 321 пуск крилатих ракет Х-22/Х-32 з літаків Ту-22М3;

• 171 запуск аеробалістичних ракет "кінджал" з літаків МіГ-31К/І.

У ГУР наголошують, що ці удари спрямовувалися по цивільній інфраструктурі: лікарнях та пологових будинках, навчальних закладах, багатоквартирних житлових будинках, електростанціях. Внаслідок ракетного терору загинули та отримали поранення тисячі мирних громадян, завдано масштабних руйнувань цивільних об’єктів.

Теги: #злочини_рф #гур_мо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:53 25.09.2025
В результаті удару ГУР морськими дронами паралізовано роботу нафтових терміналів РФ у Туапсе та Новоросійску ― джерела

В результаті удару ГУР морськими дронами паралізовано роботу нафтових терміналів РФ у Туапсе та Новоросійску ― джерела

11:47 25.09.2025
В результаті успішної атаки ГУР у РФ "упала" національна банківська система швидких платежів

В результаті успішної атаки ГУР у РФ "упала" національна банківська система швидких платежів

11:07 24.09.2025
Українська розвідка отримала дані з серверів окупаційної влади в Криму про незаконно переміщених дітей

Українська розвідка отримала дані з серверів окупаційної влади в Криму про незаконно переміщених дітей

14:44 22.09.2025
Росіяни поранили літнього жителя Купʼянська – прокуратура

Росіяни поранили літнього жителя Купʼянська – прокуратура

10:51 21.09.2025
Спецпідрозділ ГУР знищив три російські гелікоптери Мі-8 у Криму

Спецпідрозділ ГУР знищив три російські гелікоптери Мі-8 у Криму

17:17 02.09.2025
СБУ заочно повідомила про підозру російському судді, який виносить вироки полоненим захисникам Маріуполя

СБУ заочно повідомила про підозру російському судді, який виносить вироки полоненим захисникам Маріуполя

11:47 20.08.2025
Австралія приєдналася до міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України

Австралія приєдналася до міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України

15:27 18.08.2025
Спецтрибунал щодо злочину агресії РФ розпочне роботу до кінця 2026 року – проєкт програми дій уряду

Спецтрибунал щодо злочину агресії РФ розпочне роботу до кінця 2026 року – проєкт програми дій уряду

16:30 16.07.2025
Механізму примусу РФ до виконання рішення ЄСПЛ немає, але компенсаційний механізм буде враховувати рішення суду - уповноважена

Механізму примусу РФ до виконання рішення ЄСПЛ немає, але компенсаційний механізм буде враховувати рішення суду - уповноважена

16:14 16.07.2025
Рішення ЄСПЛ можна вже використовувати в справах щодо агресії РФ, геноциду українців, злочину проти людяності – уповноважена

Рішення ЄСПЛ можна вже використовувати в справах щодо агресії РФ, геноциду українців, злочину проти людяності – уповноважена

ВАЖЛИВЕ

Зеленський заявляє про важливість участі США у колективній відповіді на російські дрони над країнами НАТО

Швеція оголосила про виділення понад $116 млн на підтримку України під час підготовки до зими

Лідери ЄС обговорять Стіну дронів на самітах у жовтні

Єврокомісар Кос з візитом в Україні. Очікується завершення скринінгового процесу

Зеленський: Від початку Добропільської контрнаступальної операції звільнено більш ніж 174 кв. км території, зачищено більш ніж 194 кв. км

ОСТАННЄ

МВС: Понад 1,7 тис офіцерів Служби освітньої безпеки вже працюють у школах

Галущенко обговорив з керівницею гендиректорату Єврокомісії з юстиції відкриття кластера "Основи"

Окупанти атакували прикордоння Сумщини з безпілотників, є жертва

Судно з Нідерландів загорілося в Аденській протоці внаслідок атаки хуситів

РФ створює перешкоди для підключення ЗАЕС до мережі й наражає на небезпеку Україну та Європу – глава ДІЯРУ

На Харківщині внаслідок вибуху ВНП постраждав підліток - ДСНС

Орбан про угорські дрони над Україною: 2-3 угорські дрони — не те, чим має перейматися Україна

Україна та оборона – на порядку денному неформального саміту ЄС

"Антидронова стіна" ЄС може бути вибудувана за рік - Єврокомісія

Зеленський: Трагедія Бабиного Яру – це приклад того, чому сьогодні світ не може стояти осторонь, мовчки спостерігати за агресією Росії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА