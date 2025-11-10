Інтерфакс-Україна
12:44 10.11.2025

У Раді ініціюють створення ТСК щодо злочинів РФ проти журналістів

Заступниця голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу") ініціює створення Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з питань розслідування злочинів, вчинених збройними формуваннями Російської Федерації проти журналістів та інших працівників суб’єктів у сфері медіа.

Відповідний проєкт постанови №14198 зареєстровано у Верховній Раді, повідомляє сайт парламенту.

Як зазначається у пояснювальній записці, створення ТСК необхідно для забезпечення парламентського контролю за розслідуванням злочинів, вчинених збройними формуваннями Російської Федерації проти журналістів та інших працівників у сфері медіа. Комісія має стати парламентським інструментом моніторингу, координації та законодавчої ініціативи у сфері захисту журналістів і свободи слова під час війни.

Серед основних завдань комісії - аналіз стану розслідування злочинів РФ, вчинених проти журналістів та працівників медіа на території України, зокрема на тимчасово окупованих територіях, перевірка фактів умисних убивств, катувань, викрадень, незаконного позбавлення волі та знищення майна журналістів, задокументованих правоохоронними органами, міжнародними структурами чи громадськими організаціями. ТСК також буде здійснювати координацію з Офісом генерального прокурора, Службою безпеки України, Міністерством внутрішніх справ, Міністерством культури та стратегічних комунікацій, а також з профільними громадськими організаціями. Комісія також готуватиме пропозиції щодо вдосконалення законодавства для забезпечення додаткових гарантій безпеки журналістів у зонах бойових дій та сприятиме міжнародним розслідуванням у співпраці з ОБСЄ, Радою Європи, ЮНЕСКО та іншими структурами.

