У Костянтинівці ворожий дрон атакував авто гуманітарної місії з іноземними журналістами, обійшлося без постраждалих

Російські війська в суботу атакували в Костянтинівці ударним FPV-дроном на оптоволокні броньоване авто гуманітарної місії "Проліска", у якому перебували австрійський та іспанський журналісти, ніхто не постраждав, повідомив очільник військової міської адміністрації (МВА) Сергій Горбунов.

"Ворог застосував ударний FPV-дрон на оптоволокні. Цього разу постраждалих немає, проте зазнав пошкоджень броньований автомобіль гуманітарної місії "Проліска", який використовувався для евакуації цивільного населення", - написав Горбунов у Facebook.

За його словами, удар прийшовся безпосередньо по транспортному засобу під час виконання ним гуманітарного завдання. Усередині перебували співробітники місії, які не постраждали. Автомобіль отримав значні механічні пошкодження. Такі обстріли ставлять під загрозу життя волонтерів, які щодня ризикують, щоб допомагати людям у прифронтових громадах.

Крім того, внаслідок одного з обстрілів поранення отримали двоє цивільних мешканців. Вони самостійно звернулися за медичною допомогою до лікарні в місті Дружківка. Пошкоджено фасад приватного будинку, гаражне приміщення та легковий автомобіль.

Правоохоронці фіксують усі факти воєнних злочинів, вчинених російськими військами.

Український волонтер Євген Ткачов опублікував відео атаки дрона на автомобіль. Він розповів, що це був FPV-дрон на оптоволокні, оснащений протитанковим зарядом. Він пропалив легко броньований автомобіль повністю.

Австрійський журналіст Крістіан Вершюц розповів, що їхав Донеччиною разом зі співробітниками української гуманітарної організації "Проліска" та іспанською журналісткою. Команда мала намір зняти евакуацію, що відбувалася в Костянтинівці.

Джерела: https://www.facebook.com/sergij.gorbunov.197981/posts/pfbid09ewH3tsumHiKvmR2RvyqpGJENUUhR9nhKXCK36TQRcEAdZsho24jogXFWMA6x8xUl

https://www.facebook.com/evgenij.tkacev.121180/posts/pfbid0fNVQUQ75J3CCBoucruU6LQ8HkkdHBuVnevsSzg2f2ywN2jSw8xbD4digdugULYVBl

https://orf.at/stories/3410911