19:38 17.11.2025

Прізвище нардепа Мамки фігурує на плівках про корупцію у "Енергоатомі" - Абакумов

Прізвище народного депутата Григорія Мамки (депутатська група "Платформа за життя та мир") фігурує у справі про корупцію у "Енергоатомі", повідомив керівник підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро Олександр Абакумов.

На засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань економічної безпеки в понеділок, Мамка задав детективу декілька запитань. У відповідь на них, Абакумов сказав: "Предикт є. Про підозру в цьому злочині повідомлено безпосередньо учасникам злочинної організації. В деталі вдаватись не буду. І багато відповідати на ваші питання також (не буду – ІФ-У), тому що ваше прізвище також фігурує на плівках".

 

