16:38 30.10.2025

Речник МЗС закликав журналістів не вірити пропозиціям Путіна щодо "коридорів" у зоні бойових дій: Я на власні очі бачив це у 2014р. в Іловайську

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий закликав журналістів не вірити пропозиціям Володимира Путіна щодо "коридорів" у зоні бойових дій, оскільки очільник Кремля ніколи не дотримувався обіцянок щодо припинення вогню.

"Чесно кажучи, я не рекомендую журналістам довіряти жодним пропозиціям Путіна щодо "коридорів" у зоні бойових дій. Я на власні очі бачив, як такі пропозиції відбуваються, — 29 серпня 2014 року в Іловайську", - написав він у соцмережі Х.

Тихий наголосив, що єдина мета Володимира Путіна — продовжити війну, і очільник Кремля ніколи не дотримувався жодної зі своїх обіцянок щодо припинення вогню.

"Не допомагайте йому виправдовувати його злочини через російські провокації проти журналістів", - заявив Тихий.

Речник також нагадав всім ЗМІ, що будь-які візити на тимчасово окуповану Росією територію без дозволу України є порушенням українського законодавства та міжнародного права.

"Вони матимуть довгострокові репутаційні та правові наслідки. Ми уважно стежимо за подіями", - додав він.

Раніше у міністерстві оборони РФ заявили, що отримали наказ щодо забезпечення проїзду журналістам в райони Покровська, Мирнограда і Куп’янська. Російське командування нібито готове "за необхідності припинити бойові дії на 5-6 годин у зазначених районах, а також забезпечити коридори безперешкодного в’їзду і виїзду груп представників іноземних ЗМІ, у тому числі українських, за умови гарантій безпеки як для журналістів, так і російських військовослужбовців".

