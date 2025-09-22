Росіяни поранили літнього жителя Купʼянська – прокуратура

Правоохоронці задокументували черговий злочин російських військових, внаслідок якого було поранено 74-літнього мешканця Куп'янська (Харківська обл).

"Триває досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України). Вживається комплекс оперативних та слідчих заходів, спрямованих на ідентифікацію військовослужбовців збройних сил РФ, з метою подальшого притягнення їх до кримінальної відповідальності", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Як розповів правоохоронцям постраждалий, на початку вересня він їхав на велосипеді по Куп'янську, коли почув автоматні постріли та відчув біль у нозі. Чоловік упав з велосипеда і поповз по землі, після чого сховався в очереті. Звідти він бачив, як на дорогу вийшли двоє військовослужбовців у російській формі.

Пізніше чоловік зміг дістатись до сусідньої вулиці, де отримав допомогу від місцевих мешканців. Наступного дня українські військові допомогли йому евакуюватися до Харкова для надання медичної допомоги.

Під час операції з ноги потерпілого було вилучено кулю від автомата Калашнікова.