Ідентифіковано двох російських військових, причетних до катування мирних мешканців під час окупації частини Ізюмського району Харківської області

Слідчі УСБУ в Харківській області за процесуального керівництва облпрокуратури ідентифікували ще двох російських військових, причетних до катувань мирних мешканців під час окупації частини Ізюмського району області в 2022 році.

"Йдеться про командира 27-ї механізованої бригади 1 танкової армії зс рф полковника Сергія Сафонова та його підлеглого - командира бойової машини цієї ж бригади Ахмеда Дудуєва... На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили обом воєнним злочинцям про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб)",- повідомляє УСБУ в Харківській області на своїй сторінці в Facebook.

За даними слідства, Сафонов і Дудуєв входили до складу угруповання, яке у 2022 році захопило частину Ізюмського району і брали участь у каральних рейдах проти місцевого населення.

"Вони особисто викрадали та катували мирних громадян із особливою жорстокістю", - зазначають в УСБУ.

Зокрема, на початку травня 2022 року обидва озброєні фігуранти разом з іншими окупантами викрали 40-річного офіцера поліції, який перебував поблизу бомбосховища та готував дрова для опалення. У той момент поліцейський не перебував у складі збройних формувань України, не брав участі у бойових діях, був у цивільному одязі та без зброї, тобто належав до категорії цивільних осіб. Без жодних пояснень вони зв’язали йому руки, натягли мішок на голову і відвезли до підвалу, де облаштували катівню.

За даними української спецслужби, протягом дев’яти діб окупанти утримували потерпілого без води, їжі, медичної допомоги та доступу до туалету. Його щоденно били, катували електричним струмом, підвішували за шию мотузкою, зламали обидві кістки на руці та пошкодили барабанну перетинку. Таким чином, вони наманалися отримати від чоловіка інформацію про місцезнаходження військовослужбовців ЗСУ та працівників правоохоронних органів.

Як повідомлялося, раніше Служба безпеки вже повідомила Дудуєву про заочну підозру за інший воєнний злочин: в травні 2022 року він розстріляв з автомата працівника паталогоанатомічного відділення Центральної міської лікарні Ізюму.