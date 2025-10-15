Мін’юст і Рада Європи працюють над проектом Конвенції про створення Міжнародної комісії з розгляду заяв для України

Міністерство юстиції України спільно з Радою Європи продовжують системну роботу над посиленням захисту прав людини та впровадженням європейських стандартів у сфері правосуддя.

"Йдеться про підвищення ефективності кримінальних проваджень, покращення умов утримання для затриманих та засуджених, протидії катуванням, надання безоплатної правничої допомоги, а також створення дієвого механізму відшкодування збитків, завданих російською агресією", – повідомляє пресслужба міністерства.

Як наголосив Міністр юстиції України Герман Галущенко під час зустрічі з директоркою з прав людини Генерального директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи Клер Овей, Україна віддана міжнародним зобов’язанням і послідовно впроваджує європейські стандарти у сфері прав людини.

"Спільно з експертами та громадянським суспільством ми розробляємо оновлену Національну стратегію у сфері прав людини та план дій з її реалізації. Паралельно ми зміцнюємо інституційну спроможність органів правопорядку та правосуддя", – зазначив міністр.

Окрему увагу приділили створенню міжнародного компенсаційного механізму, що має об’єднати Реєстр збитків, завданих російською агресією, Міжнародну комісію з розгляду заяв та компенсаційний фонд.

"Україна високо цінує внесок Ради Європи у створення компенсаційного механізму. Подальше його вдосконалення та використання заморожених активів держави-агресора стане реальним кроком до відновлення справедливості й зміцнення міжнародного правопорядку", – підкреслив Галущенко.

Уже в грудні 2025 року очікується засідання, на якому буде схвалено та відкрито до підписання проєкт Конвенції про створення Міжнародної комісії з розгляду заяв для України.

Співпраця з Радою Європи дозволить Україні гармонізувати національну систему правосуддя з європейським правом і забезпечити дієвий захист прав людини.