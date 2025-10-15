Інтерфакс-Україна
Події
21:01 15.10.2025

Мін’юст і Рада Європи працюють над проектом Конвенції про створення Міжнародної комісії з розгляду заяв для України

2 хв читати
Мін’юст і Рада Європи працюють над проектом Конвенції про створення Міжнародної комісії з розгляду заяв для України

Міністерство юстиції України спільно з Радою Європи продовжують системну роботу над посиленням захисту прав людини та впровадженням європейських стандартів у сфері правосуддя.

"Йдеться про підвищення ефективності кримінальних проваджень, покращення умов утримання для затриманих та засуджених, протидії катуванням, надання безоплатної правничої допомоги, а також створення дієвого механізму відшкодування збитків, завданих російською агресією", – повідомляє пресслужба міністерства.

Як наголосив Міністр юстиції України Герман Галущенко під час зустрічі з директоркою з прав людини Генерального директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи Клер Овей, Україна віддана міжнародним зобов’язанням і послідовно впроваджує європейські стандарти у сфері прав людини.

"Спільно з експертами та громадянським суспільством ми розробляємо оновлену Національну стратегію у сфері прав людини та план дій з її реалізації. Паралельно ми зміцнюємо інституційну спроможність органів правопорядку та правосуддя", – зазначив міністр.

Окрему увагу приділили створенню міжнародного компенсаційного механізму, що має об’єднати Реєстр збитків, завданих російською агресією, Міжнародну комісію з розгляду заяв та компенсаційний фонд.

"Україна високо цінує внесок Ради Європи у створення компенсаційного механізму. Подальше його вдосконалення та використання заморожених активів держави-агресора стане реальним кроком до відновлення справедливості й зміцнення міжнародного правопорядку", – підкреслив Галущенко.

Уже в грудні 2025 року очікується засідання, на якому буде схвалено та відкрито до підписання проєкт Конвенції про створення Міжнародної комісії з розгляду заяв для України.

Співпраця з Радою Європи дозволить Україні гармонізувати національну систему правосуддя з європейським правом і забезпечити дієвий захист прав людини.

 

Теги: #захист #права_людини #євросоюз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:04 15.10.2025
Захист енергооб'єктів у 2023-2024 рр. реалізовано на 18,7 млрд грн з передбачених 35,9 млрд грн – Рахункова палата

Захист енергооб'єктів у 2023-2024 рр. реалізовано на 18,7 млрд грн з передбачених 35,9 млрд грн – Рахункова палата

19:40 14.10.2025
Україна та ЄС ухвалили рішення про скасування частини тарифів та збільшення квот на експорт аграрної продукції

Україна та ЄС ухвалили рішення про скасування частини тарифів та збільшення квот на експорт аграрної продукції

02:42 14.10.2025
Адміністрація США має намір виділити $500 млн на захист Чемпіонату світу з футболу та інших заходів від безпілотників

Адміністрація США має намір виділити $500 млн на захист Чемпіонату світу з футболу та інших заходів від безпілотників

20:38 13.10.2025
Київ спрямував на укриття 2-го рівня 2,7 млрд грн – Кличко

Київ спрямував на укриття 2-го рівня 2,7 млрд грн – Кличко

15:10 13.10.2025
Вірмени України: брати по зброї, що стоять за свободу

Вірмени України: брати по зброї, що стоять за свободу

21:05 11.10.2025
Гринчук проінспектувала відновлювальні роботи на енергооб'єктах і доручила посилити їх фізичний захист

Гринчук проінспектувала відновлювальні роботи на енергооб'єктах і доручила посилити їх фізичний захист

20:11 10.10.2025
Зеленський: Будемо робити все для захисту об’єктів, там де не може місцева влада

Зеленський: Будемо робити все для захисту об’єктів, там де не може місцева влада

20:05 10.10.2025
Україні потрібно захистити 203 ключові об’єкти – Зеленський

Україні потрібно захистити 203 ключові об’єкти – Зеленський

16:21 10.10.2025
Київські ТЕЦ згідно з вимогами Генштабу ЗСУ мають необхідний захист першого етапу – КМДА

Київські ТЕЦ згідно з вимогами Генштабу ЗСУ мають необхідний захист першого етапу – КМДА

17:01 08.10.2025
Швейцарія буде надавати захист категорії S біженцям лише з певних регіонів України, але збереже вже наданий статус – ЗМІ

Швейцарія буде надавати захист категорії S біженцям лише з певних регіонів України, але збереже вже наданий статус – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

В Україні є потенціал, щоб масштабувати далекобійні можливості - Зеленський

Зеленський: Порядок денний нашої зустрічі з Трампом дуже змістовний

Аварійні відключення світла по всій Україні, за винятком Донеччини та Чернігівщини

Екстрені відключення е/е введено в Києві та низці областей

Рютте: НАТО надасть "Рамштайну" всю необхідну підтримку

ОСТАННЄ

Україна та країни Півночі створюють Скандинавсько-Балтійську ініціативу для підтримки ЗСУ - Шмигаль

Касаційний суд Італії відправив на перегляд справу про видачу Німеччині українця Кузнєцова у справі про "Північні потоки"

Шмигаль на "Рамштайні": FPV, ISR та інші дрони для утримання лінії фронту - це екзистенційний пріоритет

Український виконавець Дорн заявляє, що виїхав з України за декілька днів до початку повномасштабної війни

Україна синхронізує в свої юрисдикції новий пакет санкцій від Британії - Зеленський

Шмигаль повідомив про підписання Меморандуму про взаєморозуміння щодо Нордично-Балтійської навчальної ініціативи

Шмигаль: Ми продовжимо удари вглиб РФ, тип ракет назвуть президенти Трамп та Зеленський

У Тернополі затримано групу військових, причетних до насильницьких та майнових злочинів - поліція

В Україні є потенціал, щоб масштабувати далекобійні можливості - Зеленський

Зеленський: Порядок денний нашої зустрічі з Трампом дуже змістовний

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА