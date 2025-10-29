Інтерфакс-Україна
Події
18:56 29.10.2025

Угорщина не скасує односторонньо заборону на імпорт української агропродукції – аграрний міністр

Уряд Угорщини не відкриє свій ринок для української агропродукції після вступу в дію оновленої торговельної угоди між Європейським Союзом та Україною, повідомило міністерство сільського господарства Угорщини із посиланням на виступ міністра Іштвана Надя.

"Брюссель страждає від воєнного психозу, всі їхні думки та рішення визначаються цим, що ставить під загрозу постачання продовольства всього Європейського Союзу ", – сказав він в ефірі телеканалу M1.

Надь переконаний, що "бюрократи ЄС зовсім не зацікавлені в тому, що буде з ЄС, зокрема, з угорськими фермерами, бо вони підпорядковують усе українським інтересам". В якості прикладу він навів скорочення сільськогосподарського бюджету на 20-22%, і припустив, що Брюссель хоче приховати це, заховавши в бюджеті, який традиційно розглядається окремо.

Він наголосив, що гроші, які не отримають європейські фермери, будуть перераховані Україні, тоді як "угода про вільну торгівлю, укладена з країною, яка перебуває у стані війни, також викликає серйозні питання".

Угорський міністр задав риторичне запитання: що ЄС робитиме з 35 тис. тонн меду, 1,3 млн тонн пшениці та 120 тис. тонн курятини, що надходять з України, чи з необмеженим безмитним імпортом кукурудзи, яка з'являється як надлишок на ринку ЄС?

"Ці питання впливають на наше повсякденне життя, але це не ті питання, які вони ставлять, їх більше цікавить як зробити Україну більш здатною експортувати до Європейського Союзу", – зазначив Надь.

Міністр переконаний, що сільське господарство ЄС втрачає свою конкурентоспроможність і перспективи розвитку.

"Якщо ми не прокинемося, якщо ми не об’єднаємо зусилля і ми не зможемо цьому запобігти, то це призведе до величезних проблем, бо це лише половина біди, яка на нас чекає ", - сказав він і додав, що ще одним викликом для європейських фермерів стане угода про вільну торгівлю, яка має бути укладена з країнами Південної Америки, де немає моніторингу і контролю за виробництвом продовольства.

Угорський міністр наголосив, що уряд захищає угорських фермерів і в односторонньому порядку тримає кордон закритим для української сільськогосподарської продукції.

"Уряд не хоче, щоб українські товари змінювали внутрішній ринок ЄС", - резюмував він.

Теги: #угорщина #агропродукція #торговельна_угода

