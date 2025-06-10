Інтерфакс-Україна
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15:25 10.06.2025

OpenAI розраховує збільшити виручку від передплат майже вдвічі, до $10 млрд

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OpenAI розраховує збільшити виручку від передплат майже вдвічі, до $10 млрд

Річний регулярний виторг (annual recurring revenue, ARR) американської OpenAI зріс до $10 млрд з $5,5 млрд на кінець минулого року, передає CNBC із посиланням на представника ШІ-компанії.

Показник відображає очікувані надходження від передплат на споживчі сервіси, бізнес-продукти ChatGPT та інтерфейс програмування застосунків (API) і не охоплює ліцензійних надходжень від Microsoft і великих разових угод.

До 2029 року OpenAI планує отримувати сукупну виручку в розмірі $125 млрд на рік, говорить поінформоване джерело телеканала. До 2029 року компанія також не розраховує стати прибутковою, пише Financial Times із посиланням на надані інвесторам документи.

Минулий рік OpenAI завершила зі збитками в розмірі приблизно $5 млрд. Розрахунковий річний виторг компанії (доходи за попередній місяць, помножені на 12) у грудні 2023 року сягав $2 млрд, писала FT із посиланням на джерела. За даними технологічного видання The Information, у жовтні того самого року її розрахункова річна виручка становила $1,3 млрд.

Інші АІ-стартапи також активно нарощують ARR. Так, Cursor збільшив її цього року до $500 млн із менш ніж $100 млн у 2024 році, Anthropic, за даними джерела FT, - до $3 млрд із $1 млрд у період із січня до травня поточного року. Обидва ці стартапи також збиткові.

Теги: #chatgpt #openai

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