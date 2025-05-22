OpenAI купує стартап дизайнера iPhone за $6,5 млрд, розроблятиме ШІ-пристрої

Американська ШІ-компанія OpenAI купує стартап IO колишнього топменеджера Apple, дизайнера iPhone Джоні Айва за $6,5 млрд, заявив глава OpenAI Сем Альтман у спільному з Айвом інтерв'ю The New York Times.

Угода буде повністю оплачена акціями і стане найбільшою в історії OpenAI. За словами Альтмана та Айва, вона спрямована на випуск нового сімейства продуктів для ери універсального штучного інтелекту (УШІ).

OpenAI вже володіє 23% IO після укладеної наприкінці минулого року між ними угоди, стверджують джерела NYT. Тепер їй потрібно виплатити близько $5 млрд за частку, що залишилася. Також минулого року в IO інвестував фонд стартапів OpenAI.

Айв і його команда у складі близько 55 інженерів і дослідників перейдуть в OpenAI. Його дизайн-студія LoveFrom відповідатиме за креативну і дизайнерську роботу в компанії та проєктуватиме апаратне забезпечення, яке допоможе людям краще взаємодіяти з УШІ. Одночасно LoveFrom залишиться незалежною і продовжить працювати над проєктами, що не належать до OpenAI.

Альман і Айв відмовилися уточнити NYT, який вигляд матимуть і як працюватимуть нові пристрої, але сказали, що розраховують представити подробиці наступного року.