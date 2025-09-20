Майже 60% українців користуються штучним інтелектом, з них 25% роблять це регулярно

Штучним інтелектом (ШІ) користуються 58% українців, з них 25% роблять це регулярно, найпопулярнішими інструментами ШІ є ChatGPT (85%) та Gemini (64%), про це свідчить анонімне онлайн-опитування Rakuten Viber, в якому взяли участь понад 6 тис. респондентів.

“Rakuten Viber провів опитування, щоб дізнатися, як українці використовують штучний інтелект, для яких цілей та яким інструментам надають перевагу. 58% опитаних відповіли, що користуються ШІ. Найпопулярніші інструменти — ChatGPT, Gemini та Copilot. Також команда дізналась, що зупиняє респондентів від користування ШІ: найчастіше це побоювання щодо безпеки та некорисні результати”, - йдеться у пресрелізі компанії.

Так, ШІ користуються 58% українців, з них 25% роблять це регулярно. У відповіді на питання “Чи користуєтеся ви якимись ШІ-інструментами, як-от ChatGPT, Google Gemini, Midjourney чи іншими?” розподілилися таким чином: Так, але не часто — 33%; Так, регулярно — 25%; Я ніколи не користувався(лася) ШІ-інструментами — 21%; Я не знаю, що це таке — 12%; Я пробував(ла) ШІ-інструменти, але не користуюся ними — 9%.

Серед користувачів ШІ найпопулярнішими інструментами серед українців є ChatGPT (85% опитаних чули про нього) та Gemini (64%). На питання “Про які з перелічених ШІ-інструментів ви чули?” відповіді розподілилися таким чином: ChatGPT — 85%; Google Gemini — 64%; Microsoft Copilot — 20%; Midjourney — 11%; Claude — 8%; Інше — 8%; DALL-E — 7%; Perplexity AI — 5%; Жоден — 3%.

Опитані, що користуються ШІ, найчастіше звертаються до нього для пошуку інформації (81%), роботи (37%) та навчання (35%). Також українці користуються ШІ для навчання — 35%; для ідей та натхнення — 31%; для медичних порад — 27%; для розваг — 24%; для розуміння об’єкта по фото — 22%; для написання електронних листів та довгих повідомлень — 18%; інше — 5%.

Також в опитуванні з’ясували, що зупиняє українців перед використовування ШІ. Респонденти, які пробували ШІ-інструменти, але не користуються ними, відповіли таким чином: Я стурбований(а) конфіденційністю або безпекою даних — 31%; Отримані результати були не дуже корисними — 30%; Я не довіряю інформації, яку вони надають — 29%; Я не знаю, як це працює — 16%; Було складно користуватися — 11%; Вони не відповіли на мої запитання — 11%; Інше — 13%.

Респонденти, які ніколи не користувалися ШІ-інструментами, пояснюють своє рішення так: Мені й так добре — 43%; У мене не було можливості — 25%; Я не впевнений(а), для чого б я їх використовував(ла) — 23%; Я не знаю, як це працює — 17%; Я не хочу платити — 16%; Я не знаю, які інструменти доступні або де їх знайти — 14%; Я не знаю, як зареєструватися — 5%; Інше — 4%.