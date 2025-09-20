Інтерфакс-Україна
Телеком
14:23 20.09.2025

Майже 60% українців користуються штучним інтелектом, з них 25% роблять це регулярно

3 хв читати
Майже 60% українців користуються штучним інтелектом, з них 25% роблять це регулярно

Штучним інтелектом (ШІ) користуються 58% українців, з них 25% роблять це регулярно, найпопулярнішими інструментами ШІ є ChatGPT (85%) та Gemini (64%), про це свідчить анонімне онлайн-опитування Rakuten Viber, в якому взяли участь понад 6 тис. респондентів.

“Rakuten Viber провів опитування, щоб дізнатися, як українці використовують штучний інтелект, для яких цілей та яким інструментам надають перевагу. 58% опитаних відповіли, що користуються ШІ. Найпопулярніші інструменти — ChatGPT, Gemini та Copilot. Також команда дізналась, що зупиняє респондентів від користування ШІ: найчастіше це побоювання щодо безпеки та некорисні результати”, - йдеться у пресрелізі компанії.

Так, ШІ користуються 58% українців, з них 25% роблять це регулярно. У відповіді на питання “Чи користуєтеся ви якимись ШІ-інструментами, як-от ChatGPT, Google Gemini, Midjourney чи іншими?” розподілилися таким чином: Так, але не часто — 33%; Так, регулярно — 25%; Я ніколи не користувався(лася) ШІ-інструментами — 21%; Я не знаю, що це таке — 12%; Я пробував(ла) ШІ-інструменти, але не користуюся ними — 9%.

Серед користувачів ШІ найпопулярнішими інструментами серед українців є ChatGPT (85% опитаних чули про нього) та Gemini (64%). На питання “Про які з перелічених ШІ-інструментів ви чули?” відповіді розподілилися таким чином: ChatGPT — 85%; Google Gemini — 64%; Microsoft Copilot — 20%; Midjourney — 11%; Claude — 8%; Інше — 8%; DALL-E — 7%; Perplexity AI — 5%; Жоден — 3%.

Опитані, що користуються ШІ, найчастіше звертаються до нього для пошуку інформації (81%), роботи (37%) та навчання (35%). Також українці користуються ШІ для навчання — 35%; для ідей та натхнення — 31%; для медичних порад — 27%; для розваг — 24%; для розуміння об’єкта по фото — 22%; для написання електронних листів та довгих повідомлень — 18%; інше — 5%.

Також в опитуванні з’ясували, що зупиняє українців перед використовування ШІ. Респонденти, які пробували ШІ-інструменти, але не користуються ними, відповіли таким чином: Я стурбований(а) конфіденційністю або безпекою даних — 31%; Отримані результати були не дуже корисними — 30%; Я не довіряю інформації, яку вони надають — 29%; Я не знаю, як це працює — 16%; Було складно користуватися — 11%; Вони не відповіли на мої запитання — 11%; Інше — 13%.

Респонденти, які ніколи не користувалися ШІ-інструментами, пояснюють своє рішення так: Мені й так добре — 43%; У мене не було можливості — 25%; Я не впевнений(а), для чого б я їх використовував(ла) — 23%; Я не знаю, як це працює — 17%; Я не хочу платити — 16%; Я не знаю, які інструменти доступні або де їх знайти — 14%; Я не знаю, як зареєструватися — 5%; Інше — 4%.

Теги: #gemini #rakuten_viber #chatgpt

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:24 21.08.2025
Майже 40% українців сплять менше 6 годин - опитування

Майже 40% українців сплять менше 6 годин - опитування

12:10 08.07.2025
Половина українців не стежать за новинами під час тривог, третина – моніторить новини – опитування Rakuten Viber

Половина українців не стежать за новинами під час тривог, третина – моніторить новини – опитування Rakuten Viber

12:23 11.06.2025
Збій ChatGPT призвів до масових скарг у соцмережах, Google зафіксувала понад 500 тис. запитів

Збій ChatGPT призвів до масових скарг у соцмережах, Google зафіксувала понад 500 тис. запитів

19:37 10.06.2025
Постачальник кави та чаю Gemini втратив головний склад та сервісцентр на Київщині внаслідок масованої нічної повітряної атаки

Постачальник кави та чаю Gemini втратив головний склад та сервісцентр на Київщині внаслідок масованої нічної повітряної атаки

15:25 10.06.2025
OpenAI розраховує збільшити виручку від передплат майже вдвічі, до $10 млрд

OpenAI розраховує збільшити виручку від передплат майже вдвічі, до $10 млрд

12:03 21.05.2025
Google інтегрувала в пошукову систему аналог ChatGPT

Google інтегрувала в пошукову систему аналог ChatGPT

17:57 18.04.2025
Як SMM-експерти з команди Kukurudza делегують рутину ChatGPT: 5 кейсів

Як SMM-експерти з команди Kukurudza делегують рутину ChatGPT: 5 кейсів

13:06 17.04.2025
Кожен другий українець не планує відпустки цього року - Rakuten Viber

Кожен другий українець не планує відпустки цього року - Rakuten Viber

14:12 16.04.2025
Відтепер в Gemini можна створювати відео за допомогою Veo 2

Відтепер в Gemini можна створювати відео за допомогою Veo 2

10:25 01.04.2025
OpenAI провела інвестраунд на $40 млрд, отримавши оцінку в $300 млрд

OpenAI провела інвестраунд на $40 млрд, отримавши оцінку в $300 млрд

ВАЖЛИВЕ

Міністр цифровізації Польщі: РФ напала навмисно, у нас є факти та докази

"Vodafone Україна" в І півріччі скоротив чистий прибуток на 13% за зростання виручки на 15%

"Київстар" проводить тестування супутникової технології Starlink Direct to Cell в Україні для запуску восени

"Київстар" у II кв.-2025 збільшив EBITDA на 23,5%, наростив виручку на 25,8%

Україна зможе приєднатися до зони ЄС "роумінг як вдома" з 2026 року - Єврокомісія

ОСТАННЄ

"Vodafone Україна" втретє підвищив ціну чергового викупу євробондів – до 94% від номіналу

"Укрпошта" придбала 160 нових автівок за рахунок кредиту ЄБРР

NovaPay за допомогою польської Quicko виходить на ринок ЄС

Кількість резидентів у "Дія.City" досягла 2,5 тис.

ШІ стає інструментом для розробки вірусів – експерти

"Укрпошта" запустила бета-версію застосунку з детальним трекінгом посилок

"Укрпошта" приведе капітал у відповідність до вимог НБУ до 2026 р. без докапіталізації з бюджету

"Vodafone Україна" вдруге підвищив ціну чергового викупу євробондів – до 92% від номіналу

ЄК прийняла пропозиції Microsoft щодо Teams, які знімають побоювання в порушеннях конкуренції

NovaРay призначила нового СЕО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА