Події
12:24 21.08.2025

Майже 40% українців сплять менше 6 годин - опитування

Більше третини опитаних українців (36%) сплять від 4 до 6 годин у середньому, 57% - понад 7 годин, понад 40% респондентів вимикають сповіщення на телефоні на час сну, тоді як 37% — ні.

Про це свідчить опитування Rakuten Viber, в якому взяли участь понад 30 тис. респондентів.

"Rakuten Viber спитав українських користувачів, скільки часу в середньому вони сплять. Понад третина опитаних сплять по 4-6 годин, ще 4% — менш як 4 години. Команда також дізналась, чи вимикають українці сповіщення на смартфоні на час сну: понад 40% українців вимикають сповіщення, тоді як 37% — не прокидаються від них", - йдеться у повідомленні Rakuten Viber у четвер.

Відповіді на питання "Скільки часу ви зараз у середньому спите?" розподілилися таким чином: 7-8 годин — 43%; 4-6 годин — 36%; понад 8 годин — 14%; останнім часом менш як 4 години — 4%; у будні сплю мало, відсипаюся на вихідних — 3%.

Rakuten Viber також дізнався, чи вимикають українці сповіщення на смартфоні на час сну. 34% опитаних завжди ставлять на беззвучний режим, 12% не вимикають, бо бояться пропустити щось важливе, ще 9% вимикають сповіщення вибірково. Водночас 37% респондентів не вимикають сповіщення, оскільки не прокидаються від них, взагалі вимикають телефон на ніч — 8%.

В опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь понад 30 тис. респондентів. Методика дослідження — анонімне онлайн-опитування. Ключова вікова група — 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45.

Теги: #сон #опитування #rakuten_viber

