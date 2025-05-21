Google інтегрувала в пошукову систему аналог ChatGPT

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Американська Google вбудувала у свою пошукову систему аналог чат-бота на основі штучного інтелекту, пише Financial Times.

З вівторка всі американські користувачі пошуковика Google і браузера Chrome можуть активувати так званий ШІ-режим, який замість традиційної пошукової видачі надає можливість вести діалог у форматі "запитання-відповідь" за аналогією з ChatGPT.

Виступаючи на щорічній конференції Google для розробників, глава Alphabet Сундар Пічаї назвав нововведення "повним переосмисленням пошуку".

Минулого року Google у своїй пошуковій системі запустила функцію "Огляди від ШІ" (AI Overviews), яка відповідає на запити користувачів за допомогою інформації з різних джерел. Функція стала популярною серед користувачів, але негативно позначилася на показниках переходу за рекламними оголошеннями, які приносять компанії основну частину виручки, зазначає FT.

На конференції для розробників Google не розповіла, як збирається інтегрувати рекламу в новий ШІ-пошук.

При цьому Пічаї зазначив, що компанія, як і раніше, має величезну перевагу над конкурентами з точки зору дистрибуції. "Пошук виводить ШІ на ширшу аудиторію, ніж будь-який інший продукт у світі", - сказав він.

Щодня пошукова система Google обробляє 8,5 млрд запитів.

Компанія також представила прототип АІ-агента (автономна програма для вирішення завдань без участі людини – ІФ-У) під назвою Project Mariner, який стане доступний передплатникам влітку. Вони зможуть дозволити програмі самій виконувати завдання в браузерах та іншому програмному забезпеченні - зокрема, бронювати поїздки, купувати товари і складати складні дослідницькі звіти.

Крім того, Google показала нову версію "мультимодального" агента Project Astra, здатного відповідати на голосові запити і реагувати на голосові команди в режимі реального часу, використовуючи камеру мобільного телефону або "розумні" окуляри для аналізу навколишнього оточення. Компанія продемонструвала відеоролик, де користувач просить у програми поради про те, як полагодити велосипед, і замовляє запчастини в магазині неподалік.

Google планує інтегрувати Astra безпосередньо в пошукову систему і зробить агента доступним не тільки на пристроях з операційною системою Android, а й на пристроях з конкуруючою iOS.