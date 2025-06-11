Інтерфакс-Україна
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12:23 11.06.2025

Збій ChatGPT призвів до масових скарг у соцмережах, Google зафіксувала понад 500 тис. запитів

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Збій ChatGPT призвів до масових скарг у соцмережах, Google зафіксувала понад 500 тис. запитів

Користувачі чатбота ChatGPT американської OpenAI у вівторок зіткнулися з "підвищеним рівнем помилок", йдеться на сайті компанії.

За даними сайту DownDetector.com, що відстежує проблеми онлайн-сервісів, напередодні від користувачів ChatGPT надійшли тисячі повідомлень про проблеми.

Пошукова система Google у вівторок опрацювала понад 500 тис. запитів про збої чатбота, що вивело цю тему на друге місце за кількістю запитів у США.

У соціальних мережах користувачі масово скаржилися на неможливість використання ChatGPT на роботі та в школі.

"Мільйони змушені задіяти мозок, поки ChatGPT взяв вихідний", - пожартував користувач Reddit.

Наразі "майже всі компоненти" чатбота працюють у штатному режимі для всіх користувачів, проте зберігається підвищений рівень помилок під час використання голосового режиму, зазначається на сайті OpenAI. Компанія працює над повним відновленням останнього компонента.

Теги: #chatgpt #чатбот #збій

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