Сервіси Coinbase, Reddit, Signal, McDonald's і Disney зіткнулися з проблемами на тлі збою AWS

Хмарна платформа Amazon Web Services (AWS) американської Amazon.com Inc. у понеділок зіткнулася зі збоєм, що спричинило порушення в роботі цілої низки популярних сервісів.

"Ми можемо підтвердити зростання частоти виникнення помилок і збільшення затримок на ряді сервісів AWS в регіоні США-СХІД-1", - йдеться на сайті платформи.

За даними сайту DownDetector.com, який відстежує проблеми онлайн-сервісів, з труднощами також зіткнулися онлайн-магазин Amazon.com, голосовий помічник Alexa, стрімінговий сервіс Prime Video (всі належать Amazon), додаток Snapchat, платформа для торгівлі на фінансових ринках Robinhood Markets , криптовалютна біржа Coinbase Global , ШІ-сервіс Perplexity, ігри Roblox і Fortnite, сервіс мобільних платежів Venmo (належить PayPal), додаток McDonald’s Corp. , месенджер Signal, платформа Reddit, стрімінговий сервіс Disney+ компанії Walt Disney Co., магазин ігор Steam і багато інших.

"Perplexity зараз не працює, - написав у соцмережі X глава компанії Аравінд Срінівас. - Першопричина - проблема з AWS. Ми працюємо над її вирішенням".

Robinhood, заяву якої цитує Reuters, повідомила, що на роботі її сервісів відбився збій AWS, яка виступає одним з її трьох сторонніх постачальників.