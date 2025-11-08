Тимчасово припинено пропускні операції на кордоні, причина - збій в роботі бази даних

Фото: https://www.facebook.com/zahidnuy.kordon

Тимчасово припинено пропускні операції на кордоні, повідомляє Держприкордонслужба України.

"Причиною зупинки роботи пунктів пропуску на державному кордоні став збій в роботі бази даних митниці. Відтак оформлення громадян та транспортних засобів на в’їзд в Україну та на виїзд з України тимчасово не здійснюється", - йдеться у повідомленні Держприкордонслужби у телеграмі у суботу.

Прикордонники просять врахувати цю інформацію під час планування своєї подорожі.