14:01 08.11.2025

Тимчасово припинено пропускні операції на кордоні, причина - збій в роботі бази даних

Тимчасово припинено пропускні операції на кордоні, причина - збій в роботі бази даних
Тимчасово припинено пропускні операції на кордоні, повідомляє Держприкордонслужба України.

"Причиною зупинки роботи пунктів пропуску на державному кордоні став збій в роботі бази даних митниці. Відтак оформлення громадян та транспортних засобів на в’їзд в Україну та на виїзд з України тимчасово не здійснюється", - йдеться у повідомленні Держприкордонслужби у телеграмі у суботу.

Прикордонники просять врахувати цю інформацію під час планування своєї подорожі.

