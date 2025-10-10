Сенс Банк попередив клієнтів про збої у роботі після нічної атаки ворога

Збої у роботі застосунку та розрахунках картками Сенс Банку (Sense Bank) у п`ятницю, про які повідомляли його клієнти, пов’язані з тим, що через нічну атаку ворога на Київ постраждала онлайн-інфраструктура одного з партнерів банку, йдеться у Facebook фінансової установи.

"Наша команда працює над повноцінним відновленням всіх послуг. Ми робимо все можливе, щоб ви могли скористатися сервісами та роботою банку якомога швидше!" – зазначив Сенс Банк.

Фінансова установа подякувала клієнтам за розуміння.

Державний Сенс Банк, за даними НБУ, на 1 вересня 2025 року із загальними активами 154,1 млрд грн займав 9-е місце серед 60 банків України.