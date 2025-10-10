Інтерфакс-Україна
Економіка
15:06 10.10.2025

Сенс Банк попередив клієнтів про збої у роботі після нічної атаки ворога

1 хв читати
Сенс Банк попередив клієнтів про збої у роботі після нічної атаки ворога

Збої у роботі застосунку та розрахунках картками Сенс Банку (Sense Bank) у п`ятницю, про які повідомляли його клієнти, пов’язані з тим, що через нічну атаку ворога на Київ постраждала онлайн-інфраструктура одного з партнерів банку, йдеться у Facebook фінансової установи.

"Наша команда працює над повноцінним відновленням всіх послуг. Ми робимо все можливе, щоб ви могли скористатися сервісами та роботою банку якомога швидше!" – зазначив Сенс Банк.

Фінансова установа подякувала клієнтам за розуміння.

Державний Сенс Банк, за даними НБУ, на 1 вересня 2025 року із загальними активами 154,1 млрд грн займав 9-е місце серед 60 банків України.

Теги: #сенс_банк #збій

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:33 05.10.2025
Технічний збій на митниці Польщі у неділю ускладнив рух вантажного транспорту через кордон

Технічний збій на митниці Польщі у неділю ускладнив рух вантажного транспорту через кордон

13:08 02.10.2025
Онлайн-сервіси "Укрзалізниці" тимчасово недоступні

Онлайн-сервіси "Укрзалізниці" тимчасово недоступні

23:41 24.07.2025
Маск обіцяє найближчим часом відновити Starlink

Маск обіцяє найближчим часом відновити Starlink

14:50 04.07.2025
Сенс Банк компенсує до 1 млн грн ОСББ і ЖБК Львова на проєкти енергозбереження

Сенс Банк компенсує до 1 млн грн ОСББ і ЖБК Львова на проєкти енергозбереження

09:44 26.06.2025
У роботі застосунку "Резерв+" спостерігаються тимчасові труднощі

У роботі застосунку "Резерв+" спостерігаються тимчасові труднощі

21:58 19.06.2025
Кабмін змінив незалежних членів наглядової ради Сенс Банку

Кабмін змінив незалежних членів наглядової ради Сенс Банку

10:35 19.06.2025
У наземному транспорті Києва можуть не спрацьовувати qr-квитки через технічний збій

У наземному транспорті Києва можуть не спрацьовувати qr-квитки через технічний збій

12:23 11.06.2025
Збій ChatGPT призвів до масових скарг у соцмережах, Google зафіксувала понад 500 тис. запитів

Збій ChatGPT призвів до масових скарг у соцмережах, Google зафіксувала понад 500 тис. запитів

17:10 24.05.2025
У соціальній мережі X (колишній Twitter) фіксують збій у роботі

У соціальній мережі X (колишній Twitter) фіксують збій у роботі

20:15 28.04.2025
Причиною збою у доступі до стрічок агентства "Інтерфакс-Україна" стала проблема із енергозабезпеченням датацентру в Нідерландах

Причиною збою у доступі до стрічок агентства "Інтерфакс-Україна" стала проблема із енергозабезпеченням датацентру в Нідерландах

ВАЖЛИВЕ

Інфляція у вересні склала 0,3%, у річному вимірі скоротилася до 11,9% - Держстат

Чисті міжнародні резерви України виросли до нового рекорду – $32,2 млрд, валові – до $46,5 млрд

Уряд збереже фіксовану ціну на природний газ для побутових споживачів - Зеленський

Україна планує приблизно на 30% збільшити імпорт газу через атаки РФ – глава Міненерго

Пошкодження значні – глава Міненерго Гринчук про наслідки масованих атак РВ на газові об’єкти

ОСТАННЄ

Собівартість будівництва житла в Україні виросла в середньому на 18% з початку року – забудовники

Зростання ВВП України протягом вересня та жовтня становитиме 3-4%, на 2026р. прогноз залишається на рівні 2,5% - Соболев

Ресурс на оборону в проєкті держбюджету-2026 можна буде використовувати на індексацію зарплат військових - Свириденко

Голова комітету Ради Бабак пропонує передбачити додатково 12 млрд грн на підвищення зарплат вчителям у проєкті держбюджету-2026

"Метінвест" у рамках підвищення цікавості до інженерних спеціальностей пропонує фінпідтримку 50 тис. грн

Інфляція у вересні склала 0,3%, у річному вимірі скоротилася до 11,9% - Держстат

"Київміськбуд" розробляє план реструктуризації поточної заборгованості перед підрядниками

Уряд затвердив положення про ядерний страховий пул

"Нафтогаз" залучив 3 млрд грн кредиту Ощадбанку на закупівлю імпортного газу

Нова цифрова система електронних дозволів для міжнародних вантажоперевізників запрацює з 1 листопада

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА