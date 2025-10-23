McDonald’s планує відкрити 11 ресторанів в Україні у 2026р.

McDonald’s планує в 2026 році відкрити в Україні 11 ресторанів, повідомив директор із розвитку McDonald’s в Україні Віталій Стефурак.

"Наступного року ми плануємо відкрити не менше 11 ресторанів. А в 2027-28 роках розраховуємо пришвидшити розвиток мережі до 15 нових закладів на рік. Ми бачимо перспективи для розвитку в Україні, тому працюємо над тим, щоб поступово збільшувати інвестиції", – повідомив він агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами Стефурака, в планах на 2025 рік було заявлено дев’ять відкриттів, але план був скорегований. Де-факто за 2025 рік мережа розшириться на 11 нових закладів, до кінця року ще будуть відкриті три нові і один оновлений ресторан.

Минулого року в розвиток і оновлення мережі було інвестовано 1,8 млрд грн, в цьому році - близько 2 млрд грн.

У 2025 році компанія досягла мети, відкривши заклади в Закарпатській області – останній, де раніше не був представлений McDonald’s. Щодо майбутніх локацій, то, за словами директора з розвитку, фокус буде зроблено на збільшенні кількості ресторанів в містах, де вже присутня мережа.

"Наші пріоритетні напрямки для розвитку – Київ, міста-мільйонники, обласні центри та їхні сателіти (за умови достатнього трафіку), а також локації на популярних трасах. На сьогоднішній день концентруємось на центральній і західній Україні", – повідомив він.

Як один з перспективних напрямків він назвав популярні туристичні локації (наприкінці 2023 року мережа відкрила заклад у Яремчі). "Фінальні рішення щодо плану розвитку в 2026-му році ми будемо мати на початку року, але трішки підніму завісу: так, наступного року можуть з’явитися нові заклади в туристичних центрах на заході України", – повідомив Стефурак.

Перший заклад мережі McDonald’s в Україні відкрито 24 травня 1997 року в Києві. Наразі 117 ресторанів працюють в Україні, ще 15 ресторанів зачинено через вимоги безпеки.