Зеленський анонсував історичну угоду з Францією та візит до Іспанії для посилення обороноздатності України

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна вже підготувала історичну угоду з Францією про посилення обороноздатності, й анонсував запланований візит до Іспанії у вівторок для зміцнення партнерства у сфері протиповітряної оборони та відновлення українських сил після російських ударів.

"Історичну угоду ми підготували також із Францією – буде значне посилення нашої бойової авіації, нашого захисту неба, наших інших оборонних спроможностей. За графіком візиту, це буде в понеділок. Хороший зміст візиту", – сказав Зеленський у ранковому зверненні.

Щодо Іспанії, Зеленський зазначив, що візит у вівторок буде результативним, оскільки ця країна приєдналася до партнерів у ініціативах, які реально допомагають Україні: "Найголовніші пріоритети для нас сьогодні - це ППО, системи, ракети ППО. І ми після кожного російського удару забезпечуємо відновлення наших сил. Це непросто, але ми це робимо. Також - наша стійкість, наша підготовка до зими", - зазначено в зверненні президента.