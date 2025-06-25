Інтерфакс-Україна
Економіка
12:22 25.06.2025

"ДТЕК Київські електромережі" запустив новий сервіс допомоги клієнтам

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"ДТЕК Київські електромережі" запустив новий сервіс допомоги клієнтам

ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі" пропонує клієнтам новий сервіс у чат-боті у Viber і Telegram.

"Це цифровий помічник, що працює цілодобово та допомагає за лічені хвилини знайти відповіді на найпоширеніші питання – від передачі показів до укладання договору", - повідомила компанія на своєму сайті у середу.

Як зазначив оператор системи передачі (ОСР), сервіс "Що, як і чому?" – це цифровий помічник, розроблений на основі реальних звернень клієнтів до енергокомпанії і який просто і зрозуміло пояснює, як діяти у типових ситуаціях взаємодії з "ДТЕК Київські електромережі".

У новому сервісі можна дізнатися про те, що таке лічильник "День-Ніч" і як з ним економити на платіжках; які послуги щодо лічильників безкоштовні, а за що доведеться заплатити; як діяти у випадку відключення через заборгованість за світло та інші практичні поради.

"Сервіс працює 24/7. Завдяки зручній навігації ви можете швидко знайти відповіді на найбільш хвилюючі запитання", - наголосили в ОСР.

Для користування сервісом у пошуку месенджера Viber або Telegram слід ввести "ДТЕК Київські електромережі", підписатися, поділившись номером телефону, додати номер свого особового рахунка та обрати у меню опцію "Що, як і чому?".

"Оберіть у меню опцію "Що, як і чому?" – і отримуйте відповіді миттєво", - наголосили в "ДТЕК Київські електромережі".

Теги: #дтек #клієнти #чатбот

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