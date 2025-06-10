Інтерфакс-Україна
Події
19:37 10.06.2025

Постачальник кави та чаю Gemini втратив головний склад та сервісцентр на Київщині внаслідок масованої нічної повітряної атаки

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Постачальник кави та чаю Gemini втратив головний склад та сервісцентр на Київщині внаслідок масованої нічної повітряної атаки

Головний склад та сервісний центр постачальника кави та чаю “Gemini” повністю знищено під час масованої повітряної атаки в ніч з 9 на 10 червня, повідомило підприємство.

“На превеликий жаль сьогоднішня атака не оминула нашу компанію. Під час ворожого обстрілу було повністю знищено головний склад та сервісний центр компанії Gemini. На щастя без постраждалих, але можуть виникнути тимчасові затримки з відвантаженням продукції та сервісним обслуговуванням”, - йдеться в публікації постачальника на сторінці Facebook у вівторок.

В Gemini наголосили, що роблять все можливе для якнайшвидшого повернення до стабільної роботи.

Зазначається, що в пожежі повністю знищена перша партія стаканчиків “Тактикава” - в компанії готувались до запуску збору з Фондом «Повернись живим» на програму навчання “Вишкіл капітанів”, де основною механікою був збір за їх допомогою.

“Поки ми чекаємо на наступну партію, просимо українську HoReCa (готельно-ресторанний бізнес - ІФ-У) підключатися до цього партнерства, бо коли як не зараз! Пишіть на сайті, в соцмережах, телефонуйте за контактними номерами”, - закликали в компанії.

"Укрзалізниця" (УЗ) підтримала виробництво, закликавши пасажирів купувати брендовий чай, адже у липні 2023 року Gemini випустила лінійку з п’яти чаїв під назвою “Бойовий чай”, що продаються в потягах. Частина коштів від їх продажу спрямовується на потреби різних бригад ЗСУ.

“Тримайтесь так, як міцно тримають ваш чай тисячі наших пасажирів”, - йдеться в публікації УЗ в Instagram.

Згідно інформації на сайті постачальника, компанія працює з 1996 року. За цей час підприємство побудувало власне виробництво, щоб контролювати роботу всіх ланок ланцюга «кавова плантація - чашка кави» та налагодило співпрацю з постачальниками більш ніж з 70 країн світу. Gemini пропонує широкий асортимент кави в різних пакуваннях та обробках, листовий та пакетований чай, матча. Крім того, Gemini - офіційний дистрибʼютор кавового обладнання світових брендів.

 

 

 

Теги: #пошкодження #gemini #атака_бпла_рф

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