11:17 08.10.2025

Українські студенти можуть отримати безоплатний доступ до Gemini з підпискою Google AI Pro

Студенти закладів вищої освіти України віком від 18 років можуть отримати безоплатний річний доступ до інструментів штучного інтелекту в межах підписки Google AI Pro, повідомляє Міністерство освіти і науки.

Згідно з повідомленням міністерства, за умовами необхідно активувати доступ до 9 грудня, а для його отримання потрібно пройти верифікацію та заповнити реєстраційну форму за посиланням: https://gemini.google/students?utm_source=gemini&utm_medium=web&utm_campaign=students_blog_ukraine-announcement.

Зазначається, що доступ передбачає: Gemini 2.5 Pro без обмежень (Допомога з домашніми завданнями, есе та складними питаннями. Необмежений чат із можливістю завантажувати зображення для аналізу); Deep Research (глибокий аналіз інформації. Інструмент самостійно опрацьовує сотні джерел і готує структурований звіт для рефератів і курсових. Це заощаджує години пошуку та систематизації матеріалу); NotebookLM для організації знань (Персональний асистент допоможе структурувати конспекти та ідеї. Тепер доступно у п’ять разів більше аудіо- та відеооглядів для глибшого засвоєння тем); Veo 3 для креативних проєктів (Інструмент для створення 8-секундних відео зі звуком із тексту або фотографії — корисно для презентацій та навчальних проєктів); Jules (ШІ-асистент для програмування. Для студентів ІТ-спеціальностей: автоматичне виправлення помилок у коді та допомога в розробленні нових функцій); 2 ТБ хмарного сховища (Удосталь місця для всіх навчальних матеріалів, проєктів, фото та документів у Google Диску, Gmail та Google Фото).

Як повідомлялося, згідно з онлайн опитуванням у вересня 2025 року, мтучним інтелектом користуються 58% українців, з них 25% роблять це регулярно, найпопулярнішими інструментами ШІ є ChatGPT (85%) та Gemini (64%).

Теги: #gemini #студенти

