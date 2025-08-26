Інтерфакс-Україна
Телеком
09:05 26.08.2025

Компанії Маска подали позов проти Apple і OpenAI, звинувативши їх у недобросовісній конкуренції

Компанії Ілона Маска xAI і X подали позов проти Apple Inc. і с, звинувативши їх у змові та недобросовісній конкуренції.

Як ідеться в позовній заяві, поданій розробником чат-бота Grok xAI і соціальною мережею X до окружного суду Північного округу Техасу, рішення Apple інтегрувати розроблений OpenAI застосунок ChatGPT в операційну систему телефонів iPhone підриває вільну конкуренцію і позбавляє споживачів права вибору.

Apple і OpenAI вступили в змову для збереження монопольних позицій на ринку смартфонів і генеративного штучного інтелекту, зазначається в документі.

Компанії Маска також звинувачують Apple у маніпулюванні рейтингами застосунків, представлених в її App Store, зокрема шляхом заниження позицій чат-ботів, що конкурують із ChatGPT, таких як Grok.

Раніше цього місяця Маск заявляв, що Apple унеможливила вихід на перше місце в її рейтингу будь-якого ШІ-застосунку, крім ChatGPT.

"Apple поводиться так, що жодна компанія, яка працює у сфері штучного інтелекту, крім OpenAI, не може посісти перше місце в App Store, що є безсумнівним порушенням антимонопольного законодавства, - написав він у соцмережі X. - xAI зробить негайні юридичні дії".

