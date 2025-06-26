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18:33 26.06.2025

Meta переманила трьох фахівців з OpenAI у проєкт зі створення "надінтелекту"

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Meta переманила трьох фахівців з OpenAI у проєкт зі створення "надінтелекту"

Американська Meta Platforms Inc. переманила трьох фахівців з OpenAI для роботи в проекті зі створення "надінтелекту" (superintelligence), пише The Wall Street Journal.

За словами джерел газети, Meta найняла Лукаса Беєра, Олександра Колесникова й Сяохуа Чжая, які працювали в офісі OpenAI в Цюриху. Саме вони відкрили цей офіс наприкінці минулого року. Раніше всі троє працювали в команді Google DeepMind.

Представник OpenAI підтвердив WSJ, що три дослідники покинули компанію.

Головний виконавчий директор Meta Марк Цукерберг веде активну роботу із залучення в компанію АІ-фахівців після провального запуску її останньої моделі. У деяких випадках він пропонував фахівцям $100 млн за приєднання до команди нового проекту, пише газета.

Теги: #openai #meta

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