Meta найняла одного з ключових ШІ-фахівців Apple

Керівник відділу базових моделей американської Apple Inc. Пан Руомін переходить на роботу у відділ розробки суперінтелекту Meta, пише The Wall Street Journal із посиланням на інформоване джерело.

За його словами, винагорода Пан Руоміна обчислюватиметься десятками мільйонів доларів. WSJ називає його одним із провідних ШІ-дослідників Apple, а його перехід - ударом по розробнику iPhone, який затримує обіцяні ШІ-оновлення власних продуктів і сервісів.

Минулого тижня глава Meta Марк Цукерберг уже оголосив про запрошення на роботу в лабораторію суперінтелекту 11 осіб, зокрема з OpenAI, Google DeepMind і Anthropic. Деяким фахівцям Meta пропонує $100 млн.

Суперінтелект - ШІ-система, що перевершує за можливостями людський мозок.