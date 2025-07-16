Інтерфакс-Україна
Події
15:10 16.07.2025

АМКУ продовжує розгляд справи про порушення конкуренції двома найбільшими фармдистриб’юторами

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АМКУ продовжує розгляд справи про порушення конкуренції двома найбільшими фармдистриб’юторами

Антимонопольний комітет України (АМКУ) продовжує розгляд справи про порушення конкуренції двома найбільшими фармацевтичними дистриб’юторами ТОВ "БаДМ" та ТОВ "Оптіма-Фарм, ЛТД", інформація про розгляд справи з сайту комітету не видалялася.

Про це йдеться у повідомленні АМКУ у відповідь на інформацію ЗМІ про видалення з сайту комітету інформації про цю справу.

"Доводимо до відома представників ЗМІ, що дане повідомлення, розміщене у червні 2024 року, не видалялося з вебсайту. Справи про порушення, розпочаті в комітеті з 1 січня 2024 року, знаходяться на офіційному вебсайті", - повідомляє АМКУ.

У комітеті нагадують, що розгляд цієї справи розпочався у червні 2024 року. Предметом справи є дії ТОВ "БаДМ" та спільного українсько-естонського підприємства ТОВ "Оптіма-Фарм, ЛТД", які полягають у встановленні подібних цін реалізації лікарських засобів, зокрема, "Спазмалгону", "Евказоліну аква" й інших, а також схожої динаміки зростання цін та схожої поведінки щодо формування цін на лікарські засоби, зокрема, "Спазмалгон", "Евказолін аква" та інші у 2019-2023 роках при тому, що аналіз ситуації на ринку спростовує наявність об’єктивних причин для такої поведінки зазначених суб’єктів господарювання.

АМКУ зазначає, що, відповідно чинного законодавства, справи розглядаються протягом трьох років.

Теги: #амку #порушення #конкуренція

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