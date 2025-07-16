АМКУ продовжує розгляд справи про порушення конкуренції двома найбільшими фармдистриб’юторами

Антимонопольний комітет України (АМКУ) продовжує розгляд справи про порушення конкуренції двома найбільшими фармацевтичними дистриб’юторами ТОВ "БаДМ" та ТОВ "Оптіма-Фарм, ЛТД", інформація про розгляд справи з сайту комітету не видалялася.

Про це йдеться у повідомленні АМКУ у відповідь на інформацію ЗМІ про видалення з сайту комітету інформації про цю справу.

"Доводимо до відома представників ЗМІ, що дане повідомлення, розміщене у червні 2024 року, не видалялося з вебсайту. Справи про порушення, розпочаті в комітеті з 1 січня 2024 року, знаходяться на офіційному вебсайті", - повідомляє АМКУ.

У комітеті нагадують, що розгляд цієї справи розпочався у червні 2024 року. Предметом справи є дії ТОВ "БаДМ" та спільного українсько-естонського підприємства ТОВ "Оптіма-Фарм, ЛТД", які полягають у встановленні подібних цін реалізації лікарських засобів, зокрема, "Спазмалгону", "Евказоліну аква" й інших, а також схожої динаміки зростання цін та схожої поведінки щодо формування цін на лікарські засоби, зокрема, "Спазмалгон", "Евказолін аква" та інші у 2019-2023 роках при тому, що аналіз ситуації на ринку спростовує наявність об’єктивних причин для такої поведінки зазначених суб’єктів господарювання.

АМКУ зазначає, що, відповідно чинного законодавства, справи розглядаються протягом трьох років.