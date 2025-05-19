Засновник Telegram заявив, що головною метою зовнішньої розвідки Франції була геополітика: Румунія, Молдова, Україна

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров заявив, що французька зовнішня розвідка хотіла отримати від нього IP-адреси підозрюваних у тероризмі у Франції.

За словами Дурова, їх головною метою "завжди була геополітика: Румунія, Молдова, Україна".

"Французька зовнішня розвідка підтвердила, що зустрічалася зі мною - нібито для боротьби з тероризмом і дитячим порно. Насправді про дитяче порно навіть не згадувалося. Вони дійсно хотіли отримати IP-адреси підозрюваних у тероризмі у Франції, але їхньою головною метою завжди була геополітика: Румунія, Молдова, Україна", - написав Дуров в мережі X понеділок.

Напередодні, у неділю у своєму Telegram Дуров заявив, що "уряд однієї із західноєвропейських країн" звернувся до месенджера з проханням нібито "заблокувати консервативні голоси в Румунії напередодні сьогоднішніх президентських виборів". Хоча Дуров прямо не назвав, про яку країну йдеться, він додав у повідомлення емодзі багета, натякаючи на Францію, а також змінив назву Telegram-каналу, який раніше називався на французький манір Pavel Du Rove.

Міністерство закордонних справ Франції спростувало втручання у президентські вибори в Румунії, назвавши допис Дурова "абсолютно безпідставним звинуваченням". У відомстві зазначили, що звинувачення проти Франції є лише відволікаючим маневром перед реальними загрозами втручання, спрямованими проти Румунії. У МЗС Франції закликали всіх румунських політичних діячів до відповідальності та захисту демократії.