Інтерфакс-Україна
Події
17:23 19.06.2025

Дурову дозволять залишати Францію з 10 липня на строк до двох тижнів для поїздок у Дубай

1 хв читати
Дурову дозволять залишати Францію з 10 липня на строк до двох тижнів для поїздок у Дубай

Судова влада Франції дозволить засновнику Telegram Павлу Дурову, фігуранту справи про розповсюдження через месенджер незаконного контенту, залишати французьку територію максимум на два тижні, повідомляє в четвер газета "Монд" із посиланням на джерела.

За інформацією видання, починаючи з 10 липня підприємець зможе не більше ніж на 14 днів поспіль їздити в Дубай, де, як зазначає "Монд", перебувають його родичі та розташовані офіси компанії Telegram.

Наприкінці серпня 2024 року Дурову у Франції висунули обвинувачення в непротидії поширенню через месенджер злочинного контенту.

Пізніше його звільнили з-під варти під заставу в 5 млн євро за умови суворого судового нагляду, зобов'язання двічі на тиждень відмічатися в комісаріаті поліції. Йому було заборонено залишати французьку територію.

Дуров заявляв, що поліпшить регулярний моніторинг дотримання користувачами правил соцмережі Telegram.

Теги: #дуров #франція #дубай

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:50 19.06.2025
Франція придбає чотири розвідувальні літаки у шведського виробника - Saab

Франція придбає чотири розвідувальні літаки у шведського виробника - Saab

11:32 18.06.2025
В Україну повернулася перша група з 40 українських підлітків, що постраждали у ДТП у Франції

В Україну повернулася перша група з 40 українських підлітків, що постраждали у ДТП у Франції

05:22 16.06.2025
Звинувачення у ненавмисному вбивстві висунуто одному з водіїв українського автобуса у Франції – ЗМІ

Звинувачення у ненавмисному вбивстві висунуто одному з водіїв українського автобуса у Франції – ЗМІ

21:48 14.06.2025
Макрон закликав Пезешкіана утриматися від ескалації з Ізраїлем

Макрон закликав Пезешкіана утриматися від ескалації з Ізраїлем

22:48 13.06.2025
Зеленський про ДТП у Франції: Молимося за життя та одужання поранених дітей

Зеленський про ДТП у Франції: Молимося за життя та одужання поранених дітей

17:14 13.06.2025
У Франції внаслідок аварії автобуса, що перевозив українців, загинули 4 особи, щонайменше 30 людей отримали травми - МЗС

У Франції внаслідок аварії автобуса, що перевозив українців, загинули 4 особи, щонайменше 30 людей отримали травми - МЗС

16:31 13.06.2025
У Франції сталася ДТП за участі автобуса з українцями, є постраждалі, посол України вирушив на місце події

У Франції сталася ДТП за участі автобуса з українцями, є постраждалі, посол України вирушив на місце події

01:57 11.06.2025
Посол Франції в Україні: Російські удари по Києву та Одесі минулої ночі були жахливими

Посол Франції в Україні: Російські удари по Києву та Одесі минулої ночі були жахливими

01:27 07.06.2025
Міністр оборони Франції анонсував спільне виробництво БпЛА в Україні

Міністр оборони Франції анонсував спільне виробництво БпЛА в Україні

19:26 05.06.2025
Умєров обговорив з французьким колегою виробництво дронів для ЗСУ

Умєров обговорив з французьким колегою виробництво дронів для ЗСУ

ВАЖЛИВЕ

Понад 800 бійців "Азову" досі в російському полоні – пресслужба

Колишнє керівництво ДП "Документ" розкрадало кошти під час війни - СБУ

Коордштаб: з російського полону звільнено групу важкохворих захисників - це ще один етап обміну за стамбульськими домовленостями

Зеленський повідомив про повернення з полону захисників України

Окупанти просунулися біля Юнаківки, Олександро-Калинового та Одрадного – DeepState

ОСТАННЄ

Музей Івана Гончара і WWF-Україна презентували онлайн-виставку, присвячену деревам в українській культурі

ДБР протягом тижня викрило низку схем для ухилянтів із залученням правоохоронців, депутатів, ТЦК та ВЛК

Понад 800 бійців "Азову" досі в російському полоні – пресслужба

США видаватимуть студентські візи лише за умови доступу до соцмереж здобувачів

У Харкові остаточно ліквідовано пожежу на підприємстві, яку спровокував ворожий обстріл 7 червня

Вперше українські воїни взяли ворога в полон за допомогою FPV-дрона

Внаслідок авіаударів РФ в Запорізькій області зруйновано приватні будинки та склади

ДБР за тиждень виявило зловживання у військовій сфері, через які держава втратила понад 137 млн грн

Українські школярі завоювали 17 нагород на міжнародній Олімпіаді Геніїв в США

Правозахисники закликають президента ветувати закон про множинне громадянство

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА