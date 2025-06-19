Дурову дозволять залишати Францію з 10 липня на строк до двох тижнів для поїздок у Дубай

Судова влада Франції дозволить засновнику Telegram Павлу Дурову, фігуранту справи про розповсюдження через месенджер незаконного контенту, залишати французьку територію максимум на два тижні, повідомляє в четвер газета "Монд" із посиланням на джерела.

За інформацією видання, починаючи з 10 липня підприємець зможе не більше ніж на 14 днів поспіль їздити в Дубай, де, як зазначає "Монд", перебувають його родичі та розташовані офіси компанії Telegram.

Наприкінці серпня 2024 року Дурову у Франції висунули обвинувачення в непротидії поширенню через месенджер злочинного контенту.

Пізніше його звільнили з-під варти під заставу в 5 млн євро за умови суворого судового нагляду, зобов'язання двічі на тиждень відмічатися в комісаріаті поліції. Йому було заборонено залишати французьку територію.

Дуров заявляв, що поліпшить регулярний моніторинг дотримання користувачами правил соцмережі Telegram.