Інтерфакс-Україна
Події
23:09 25.07.2025

PlayCity оштрафувало "Труха Україна" на 4,8 млн грн за нелегальну рекламу казино – Мінцифри

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Державне агентство з контролю грального та лотерейного бізнесу в Україні PlayCity наклало штраф 4,8 млн грн на власника Telegram-каналу "Труха Україна" за незаконну рекламу азартних ігор і лотерей, повідомляє Міністерство цифрової трансформації (Мінцифри).

"Після моніторингу популярних Telegram-каналів виявили: "Труха Україна" системно рекламувала азартні ігри з порушенням закону. Результат — штраф 4,8 млн грн для власника каналу", – зазначило в телеграм Мінцифри, яке координує діяльність PlayCity.

Наголошується, що фахівці PlayCity виявили систематичну незаконну рекламу азартних ігор, відсутність реєстрації в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа, що є обов’язковим для легальної реклами, маніпулятивні фрази типу "виграла 2100 грн зі 100", "підписник забрав 17 тисяч" — що вводить в оману.

Окрім того, як йдеться у повідомлені, було відсутнє попередження про лудоманію та рекламу здійснювалася без договору з ліцензованими організаторами.

"Це перший, але не останній успішний кейс і сигнал для блогерів і власників Telegram-каналів. Закон єдиний для всіх — і кожне порушення матиме наслідки", – підсумовується у повідомлені.

В свою чергу, телеграм-канал "Труха Україна" відреагував на повідомлення Мінцифри про штраф.

"Бачимо, з’явились питання щодо "штрафу". Пояснюємо: Агентство "ПлейСіті" лише розпочало адміністративне провадження у справі про нібито порушення законодавства про рекламу. Жодного рішення суду ще не було", - йдеться в повідомленні.

Також в "Труха Україна" поскаржилися на медійний тиск з боку влади.

"Ми все фіксуємо, реагуємо інформаційно та юридично", - додали в телеграм-каналі.

Згідно опитування USAID/Internews про медіаспоживання, яке було опубліковано у листопаді минулого року, У Телеграм, згідно з дослідженням, "Труха Україна" було найпопулярнішим каналом з показником 14%, "Миколаївський Ваньок" був другим з 7%, "ТСН Новини" - 6% і "Лачен пише" - 5%.

Джерело: https://t.me/mintsyfra/7032

https://t.me/truexanewsua/117977

Теги: #playcity #шраф #телеграм

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