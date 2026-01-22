Інтерфакс-Україна
Події
09:56 22.01.2026

Фінляндія може багато зробити для безпеки в Арктиці – Стубб

Фото: Pixabay

Президент Фінляндії Александер Стубб наголошує, що його країна після приєднання до Північноатлантичного Альянсу може зробити суттєвий внесок у безпеку Арктики.

"Дозвольте мені нагадати про арктичне питання, що НАТО щойно розширилося за рахунок країни, яка має мільйон осіб, навчених діяти в арктичних умовах, і ця країна – Фінляндія. Тому я думаю, що ми можемо багато зробити для безпеки в Арктиці", - сказав Стубб на Українському сніданку у Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму у четвер, організованого Фондом Віктора Пінчука.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив про запровадження з 1 лютого 10% мит проти Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів та Фінляндії, пообіцявши, що з 1 червня 2026 року мито буде збільшено до 25%. Трамп зазначив, що ці країни напряму заперечують намаганням США заволодіти Гренландією і мита "будуть нараховані та підлягатимуть сплаті до моменту досягнення угоди про повну й абсолютну купівлю Гренландії.

Проте 21 січня він повідомив, що на основі продуктивної зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте сформовано рамки майбутньої угоди щодо Гренландії та всього Арктичного регіону, а також ухвалено рішення не запроваджувати тарифи, які мали набути чинності 1 лютого.

