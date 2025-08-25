Інтерфакс-Україна
25.08.2025

Івановська виступає за збільшення кількості представників мовного омбудсмена в регіонах

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська наполягає на необхідності присутності мінімум по одному представнику мовного омбудсмена в кожній області.

"Представництво уповноваженого в регіонах має бути не лише постійним, а й відчутним для людей - щоб кожен українець, незалежно від того, де він живе, знав: його право на державну мову - захищене. Сьогодні ми маємо лише п’ятьох представників на всю країну. І хоча вони щодня докладають надлюдських зусиль, об’єктивно це - надто мало, щоби повноцінно охопити всі регіони. Ми чудово розуміємо, що в держави нині обмежені ресурси. Але, водночас, маємо пам’ятати: мова - це не лише форма спілкування, це наша оборона, наша пам’ять і наша сила. І тому її захист має бути пріоритетом", - сказала Івановська в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Вона зазначила, що для швидкого і ефективного реагування на виклики з порушенням мовного законодавства необхідна присутність представників Секретаріату на місцях.

"Мінімум по одному в кожній області. Це не питання бюрократії – це питання людської гідності, довіри до держави і, зрештою, виконання закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Тож ми наполягаємо: збільшення кількості регіональних представників — це не забаганка, а реальна потреба часу", - наголосила уповноважена.

За запитання, чи є необхідність у розширенні самого Секретаріату, Івановська заявила, що така потреба існує.

"В ідеалі нам потрібен ще один окремий напрям або відділ, який би зосереджувався на реалізації мовної політики – з акцентом не лише на контроль, а й на просвітництво, популяризацію української мови, моніторинг законодавчих ініціатив. Така команда могла б роз’яснювати, інформувати, формувати довіру й підтримку до мовного закону з боку суспільства. Зараз ми переважно змушені реагувати", - наголосила вона.

Як повідомлялося, 15 липня Кабінет міністрів призначив Олену Івановську на посаду уповноваженого із захисту державної мови. 

